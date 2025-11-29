Slušaj vest

Najave tzv. premijera u tehničkom mandatu lažne države Kosovo Aljbina Kurtija o nabavci transportno - borbenih helikoptera "blek hok" od SAD i proizvodnji municije u fabrici koja će biti izgrađena kod Đakovice, predstavlja pokušaj zastrašivanja Srba na severu KiM uoči venrednih parlamentarnih izbora 28. decembra ali i pokušaj pretnje Srbiji stvaranjem vojske koja nam sigurno neće biti naklonjenja i prijateljska, pokazuje analiza Kurira.

Naime, nakon što je Priština početkom oktobra nabavila dronove "skajdager" od Turske, a u novembru je otvorena fabrika dronova kod Gnjilana, Kurti je u četvrtak izjavio da je u toku proces nabavke helikoptera "blek hok" od SAD, koji u regionu poseduje još samo Hrvatska i naveo da će prva municija u fabrici na KiM biti proizvedena već krajem 2026. godine.

Politički analitičar Branko Radun govori za Kurir da je reč o Kurtijevoj predizbornoj kampanji, ali i o osnaživanju vojnog saveza koje je KiM nedavno sklopio sa Albanijom i Hrvatskom, a koji su nesumnjivo upereni protiv Srbije.

Radun: Tu ima i želje Amerikanaca i jednog šireg NATO plana da širom Evrope naprave svoje vojne baze za eventualni rat protiv Rusije. Foto: Shutterstock, Kurir Televizija

- Tokom kampanje, Kurti želi da pošalje poruku Srbima na severu Kosova o svojoj navodnoj snazi i mogućnostima, ali i da pokaže da se sprema za rat protiv Srba ne samo u Srbiji, nego i u Makedoniji i u Crnoj Gori. Kurti je ideolog velikoalabanskog nacionalizma i oni imaju motivaciju da se bore protiv nas. Takođe, pokazuju kako se naoružavaju istim oružjem kao i Hrvati i to je jedan savez koji je usmeren protiv Srbije. Tu ima i želje Amerikanaca i jednog šireg NATO plana da širom Evrope naprave svoje vojne baze za eventualni rat protiv Rusije. Naravno da KBS ne predstavlja ozbiljnu vojnu silu ni po brojnosti, ni po naoružanju, ali ih ne treba ni potcenjivati, jer KiM ima ulogu na Balkanu za potpaljivanje sukoba, za zastrašivanje i sukob sa Srbima, Makedonijom i Crnom Gorom. Srpska vojska je neuporedivo jača, ali ovo je znak da i bi i mi trebalo da ulazimo u vojne saveze, kao što smo sa Mađarskom, što je bio odličan potez - smatra Radun.

Politikolog Ognjen Gogić kaže za Kurir da je ovo nastavak procesa pretvaranja KBS u "armiju Kosova" koji je počeo 2018. godine, uprkos Rezoluciji UN 1244.

Gogić: Kurti cele godine potencira vojni aspekt upravo jer pokušava da kompenzuje unutrašnju krizu pričama o naoružanju, dok se oko građana sve raspada Foto: Kurir Televizija

- Koliko god nam se ne dopadaju ovakve najave Kurtija, istina je da KFOR i NATO konotrolišu bezbednost na Kosovu i da žele da KiM jednog dana stane na svoje noge u pogledu bezbednosti, te ga zbog toga naoružavaju i obučavaju pripadnike KBS. Važno je napomenuti da kada kupe te helikoptere i dronove - oni stoje u magacinu, jer ne smeju da polete bez dozvole KFOR. Priština je skoro godinu dana u institucionalnoj krizi, krajem decembra ponovo se ide na izbore, a Kurti cele godine potencira vojni aspekt upravo jer pokušava da kompenzuje unutrašnju krizu pričama o naoružanju, dok se oko građana sve raspada. Priština već nekoliko dana nema gradski prevoz jer Vlada nije dala saglasnost na budžet, a kupuju helikoptere? Pa hoće li se helikopterima voziti po gradu, kad već nema drugog prevoza? Kurti pred izbore pokušava građanima da pošalje poruku da je ipak jak lider - objašnjava Gogić i dodaje:

- Ne vidim ovakvo naoružavanje Kosova kao neposrednu pretnju Srbima na Severu sve dok je tu KFOR. Srbija je višestruko vojno nadmoćnija zemlja, ali ipak vidim ovo kao dugoročni izazov zbog stvaranja vojske Kosova koja nam sigurno neće biti naklonjenja i prijateljska. Sa druge strane, uspeli su svojevremeno pogrom nad našim stanovništvom da naprave kada su maltene bili naoružani motkama, tako da ne kažem da Kosovo ne bi moglo jednog dana da poželi da sprovede neku novu "Oluju".

Foto: EPA/GEORGI LICOVSKI

Prema Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN, KFOR je jedina oružana formacija na KiM, a taj dokument je predvidao i demilitarizaciju tzv. OVK i drugih naoružanih grupa Albanaca.

Priština je, medutim, 2009. godine formirala tzv. KBS od bivše OVK, a skupština privremenih institucija je 2018. godine, bez prisustva srpskih predstavnika, usvojila zakon o transformaciji takozvanih KBS u vojsku.