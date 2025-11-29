Slušaj vest

"Studenti u blokadi", tačnije njihova Instagram stranica, razbuktala je rat među blokaderima i, može se reći, pokrenula najveći sukob do sada u blokaderskim redovima!

Naime, pod naslovom "Važno saopštenje", "studenti" su udarili na sve redom - Đilasovog advokata Srđana Kovačevića iz zborova Novog Sada, Tanasija Marinkovića i tzv. anketnu komisiju, potom na grupe Mladi Borba, Sviće, Bravo, omladine stranaka....

To saopštenje usvojili su na na plenumaškom VSD (Veliki sastanak delegata), a potom ga i objavili.

"Poslednjih meseci Studentski pokret je meta napada partikularnih interesnih grupa koje su nekada deklarativno podržavale studente. S tim u vezi, osećamo potrebu i odgovornost da izvestimo javnost o svim pritiscima kojima odolevamo. Verujemo da je neophodno javno izložiti situaciju i sprečiti da milioni građana koji podržavaju našu borbu upadnu u zabludu, mešajući pomenute interesne grupe sa legitimnim strukturama Studentskog pokreta zasnovanim na demokratskim principima plenumskog organizovanja", započeli su svoje izlaganje, a kompletan tekst možete pročitati klikom na link ispod:

Zbog saopštenja su ih u komentarima napali i njihovi sledbenici pitajući se "da li im je neko hakovao profil", a ostavljali su i sledeće komentare: "Izvinite, ali opet počinjete da ka*ite", "Preterujete, najblaže rečeno", "Na kraju ćete se ograditi sami od sebe i otići odavde", neka su od zapažanja koja idu u prilog tome da im podrška konstantno opada.

Nije mnogo trebalo i opoziciji da se oglasi i udari na takozvane "studente".

Kojović i Milošević produbili sukob

Naime, advokatica Tijana Kojović, simpatizerka predsednika Stranke slobode i pravde (SSP) Dragana Đilasa i Marinike Tepić i blokader Nemanja Milošević, udružili su se u napadu na plenumaše nakon njihovog saopštenja.

- Fali samo "osuđuju se na kaznu smrti streljanjem, trajan gubitak građanske časti i konfiskaciju imovine - napisala je Kojovićeva.

Zatim se oglasio i blokader Nemanja Milošević koji je poručio sledeće:

- Od momenta kad su studenti kao zahtev postavili raspisivanje izbora sve je krenulo naopako. Zašto? Pre svega zato što se ta studentska lista bavila kriterijumima ko može a ko ne može na nju (a i ti kriterijumi su prekršeni potom nebrojeno puta), dakle, bavili su se kadrovskim rešenjima, umesto koncipiranjem strateškog političkog pravca, koji je morao biti na tragu početnih studentskih zahteva koji se mogu grupisati u dva - vladavina prava i borba protiv korupcije. To podrazumeva potpuni otklon od sadašnjeg sistema, ne samo smenu ovog režima... - napisao je Milošević.

Tanasije Marinković udario žestoko na blokadere

Profesor Tanasije Marinković sa Pravnog fakulteta i član tzv. Anketne komisije brutalno je isprozivao plenumaše na blokaderskoj N1 televiziji i tako nastavio žestok rat među blokaderima kojem se ne nazire kraj.

Naime, napao je blokadere koji su ga ispozivali saopštenjem da je hteo da im se meša u "posao", rekavši da su plenumi nenadležna institucija.

Tuča na Pravnom

Sinoć na Pravnom fakultetu u Beogradu došlo je do tuče i opšteg meteža kada su blokaderi glasali o saopštenju koje predstavlja najveći do sad sukob među njima.

Kako saznajemo, jedan od blokadera koji je bio "potkačen" u saopštenju došao je na Pravni fakultet sa grupom koja ga podržava, pa su skočili kada je izglasana "osuda" i za njega.

Kako je to izgledalo, pogledajte u snimku ispod:

Sve ovo je usledilo nakon što je opozicija je u sredu, u očigledno izrežiranoj akciji izazivanja nasilja ispred Skupštine Srbije, zapravo pokušala da preuzme blokade i proteste koji su se sveli na mizeran nivo jer im podrška opada iz dana u dan.