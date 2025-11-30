Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, interventnih jedinica policije angažovanih na obezbeđenju javnog okupljanja ispred Doma Narodne skupštine, uhapsili su D. P. (27) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo laka telesna povreda.
BLOKADER IZBO NOŽEM ČOVEKA U ĆACILENDU! Krvavi napad u ranu zoru ispred Skupštine, oglasio se MUP
Kako se sumnja, D. P. je jutros oko 4.10 časova na platou ispred Narodne skupštine tridesetsedmogodišnjem muškarcu, koji je učesnik ovog prijavljenog skupa, nožem naneo povredu u predelu natkolenice.
Povređeni muškarac je zbrinut u Urgentnom centru.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.
