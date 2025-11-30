Slušaj vest

Predsednik Vučić je dodao da ljudi ne treba da brinu, i da će država uraditi sve da savlada nasilnike.

On je uključivši se uživo jutros u program TV Informera rekao da je do napada došlo jutros oko 4.11 časova kada je muškarac iz Subotice, koji živi u Beogradu, preskočio ogradu i ušao u sukob sa čovekom koji je pripadao legalno prijavljenom skupu.

- Taj blokader iz Subotice koji živi u Beogradu je upotrebio hladno oružje i naneo veliku, dugačku ranu muškarcu, ali nadam se ne i duboku. Muškarac je na operacionom stolu i nadam se da će biti u redu, kazao je Vučić.

Govoreći o situacijama povezanim sa izborima koji se danas održavaju, on je pojasnio da su jutros zabeležena i dva druga slučaja - jedan gde je odbornik iz Zaječara nosio teleskopsku palicu nož i biber sprej i drugi koji je nosio bejzbol palicu.

- Mislim da ljudi ne treba da brinu, država će uspeti da savlada nasilnike i osim što to uzrujava svakog normalnog čoveka, to ne može da promeni odnos snaga", zaključio je Vučić.

