Podsećamo, rano jutros jedan blokader nožem je napao čoveka koji je boravio ispred Skupštine Srbije.

- Oni su nasilje relativizovali, oni su pokušali nasilje da legalizuju i da ga uvedu u redovne metode političke borbe. Kada se na jednoj lokaciji pronađe druga grupa ljudi, koja ima drugačije stavove od njih, oni čine sve da tu grupu odatle eliminišu - istakla je ministarka Milica Đurđević Stamenkovski i dodala:

- Vi kad pomislite recimo na 5. oktobar, to je prva ilustracija koje se vi setite. Napad na Skupštinu. Kada se dešava upad? Dešava se danas, kada Srbija bira u tri opštine. Pošto znaju da danas ne mogu da mobilišu svoje birače, jer očigledno ih nema u dovoljnom broju, pošto su pukotine u njihovim redovima sve dublje i sve vidljivije, pošto su krenuli da vode sopstvene obračune i vidite kako napadaju jedni druge, studenti su ljuti na profesore, profesori su ljuti na studente. 

- Došli smo do toga da oni koji su nazivali predsednika zemlje nenadležnom institucijom, a tvrdeći da plenumi imaju sva moguća prava, sada oni kažu da su plenumi nenadležne institucije. To što se dogodilo je jezivo, stravično, i za svaku osudu, ali i za svaku reakciju i sankciju. 

