Naime, tokom prošlonedeljnog zasedanja, Brnabić je s mesta predsedavajuće Skupštinom opozicionom poslaniku Vladimiru Pajiću koji se dotakao "gej afere" odgovorila tako da je cela skupštinska sala ponovo prasnula u smeh!

- E, znate šta Pajiću, neću primeniti 103, zato što ste super pričali! Ja se sa vama slažem ali vi to Parandiloviću objasnite, a meni! Ja nisam rekla da je to bila afera, rekla je Brnabić i dodala uz smeh:

1/3 Vidi galeriju Brnabić u Skupštini o gej aferi Foto: TikTok Printscreen

- Ja se sa vama u svemu slažem! I moja blanko podrška svim gejevima u Narodnoj skupštini Republike Srbije, da se niko ne ljuti!, rekla je Brnabić.

Vladimir Pajić, opozicioni poslanik, prethodno je rekao da kada se kaže gej afera da tako nešto ne može da postoji!

- Zašto? Zato što biti gej, nije afera, rekao je Pajić na šta mu je Brnabićeva odgovorila i izazvala salve smeha u sali.

Foto: Instagram

Podsetimo, predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić početkom oktobra "spustila" je na skupštinskoj sednici blokadera Miloša Parandilovića i izazvala smeh u celoj sali.

"Ja sa drugom kog znam od desete godine života odem na more, vi od toga pravite gej aferu.

"Moram da vas ispravim. Ja sam videla to u medijima, za to vaše putovanje u Crnu Goru, i videla sam da su mediji od toga napravili aferu, što mislim da nije u redu. Ali prvi put od vas čujem da je to gej afera. Ja to podržavam", rekla je Ana Brnabić i izazvala buru smeha, a smejao se i Parandilović.

"I posle kažu, mi poslanici dosadni", dodala je predsednica Skupštine.

Inače, Parandilović, predsednik stranke Novo lice Srbije, divljao je tog dana u Skupštini, pa su ga Ana Brnabić, ali i Siniša Mali, tri puta vraćali na mesto.