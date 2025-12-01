Slušaj vest

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović kaže da su birače u tri opštine, gde su u nedelju održani lokalni izbori na kojima je pobedila koalicija okupljena oko SNS, motivisali i vlast i opozicija.

''Ono što jeste sigurno je da ćemo na sve buduće izbore ići sa ovako visokom izlaznošću - to pokazuje zainteresovanost svih građanki i građana da odluče o pravcu kojim će Srbija ići'', rekla je Paunović za televiziju K1.

Komentarišići to što opozicija najavljuje da će tražiti da se ponovi glasanje na dva biračka mesta u Mionici zbog navodnih neregularnosti, Paunović je rekla da Opštinska izborna komisija (OIK) treba da utvrdi da li je nepravilnosti bilo.

''Ukoliko je bilo nepravilnosti, treba da se ponovi glasanje, zato što nismo i ne smemo postati zemlja gde će nepravilnosti biti praksa nad kojom se žmuri. Ali ukoliko ih je bilo. Ne možemo da ispunjavamo želje, ne možemo da se odnosimo prema državi sa pozicije hirovitih ljudi koji sada imaju neku ideju'', rekla je Paunović.

Paunović je prokomentarisala i to što je u sva tri mesta SNS odnela natpolovičnu većinu, a da su opozicione stranke doživele debakl, i odgovorila na pitanje da li su liste koje su podržali studenti nova opoziciona snaga u Srbiji.

''Mi i dalje imamo problem sa terminom 'studenti' i nepoznavanjem ko su zapravo ljudi koji stoje iza onoga što zovemo studenti ili blokaderi i koliko se to suštinski razlikuje od parlamentarne opozicije'', kazala je Paunović.

Na pitanje o navodima predstavnika liste ''Ujedinjeni za Mionicu'' da bi ta lista ostvarila bolji rezultat da su, kako navode, izbori bili regularni, Paunović je rekla da se stalno traže izgovori za izborne rezultate i dodala da je ''suluda odluka'' to što kontrolori te liste nisu potpisali zapisnike sa biračkog mesta zbog incidenta koji se desio u tom mestu.

''Jedan posmatrač i član biračkog odbora nije smeo sebi da dozvoli luksuz da ne potpiše zapisnik sa biračkog mesta na kom je bio zato što se u Mionici desio incident u kafani koji je strašan, ali to prosto nije alibi'', rekla je Paunović.

Stop gruboj zloupotrebi

Ona je kazala da je sukob koji se desio u Mionici ''sukob dve strane'' i da se zbog toga što se juče dogodilo ne može osporiti izborni proces u toj opštini.

''Samo ako se na biračkom mestu na kom ste bili dogodila nepravilnost, koja nije u skladu sa zakonom ili ustavom, i ako ste insistirali da upišete svoju primedbu, a predsednik biračkog odbora je to odbio, to je razlog da ne potpišete zapisnik. A opšti utisak nije i ne može da bude razlog i to je ponovo samo stvaranje prostora za narativ o neregularnim izborima'', rekla je Paunović.

Govoreći o situaciji u Zaječaru, gde su dva člana verifikacione komisije odbila da potpišu zapisnike o verifikaciji mandata odbornicima i da Advokatska komora Zaječara traži uvođenje privremenog organa i raspisivanje novih izbora u tom gradu, Paunović je rekla da je to pokušaj da se se obore izbori i raspišu novi.

''To je situacija koja nas drži kao taoce do odluke Ustavnog suda, koji će reći svoje. Ono što ne sme nikada više da se desi je ta gruba zloupotreba koja se dešava kada izostanu ideje i politika. Ideja je da se unese konfuzija, da se sruši ceo jedan sistem. Ovaj sistem mora da opstane, država mora da opstane i da nastavi svoju politiku koja je pre svega srpska'', zaključila je Paunović.