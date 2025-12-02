STUDENTI BLOKADERI UDARILI NA ZBOROVE KOJE SU SAMI STVORILI! Šabački "studenti u blokadi" napali saveznike ZBOG OMALOVAŽAVANJA NA VAJBERU!?
Samo dva dana nakon lokalnih izbora u Sečnju, Mionici i Negotinu, gde su ostvarili svoj cilj i uništili opoziciju, "studenti" u blokadi nastavili su dalje - krenuli su sa uništavanjem onih koje su sami stvorili - građanskih zborova.
Ovog puta, oni koji stoje iza Instagram naloga "Šabački studenti u blokadi" i "Blokada akademija Šabac" želeli su da se istaknu novim napadom.
Na udaru su zborovi građana čime je rasulo među blokaderima dostiglo granice apsurda. Bar za sada i do sledećeg saopštenja.
Na političkom terenu "studenti" su, po svemu sudeći, osetili konkurenciju i saopštenjem poručili, između redova, da je svako mišljenje koje se bar malo razlikuje od njihovog - nepoželjno!
Saopštenje su započeli kuknjavom o tome kako su se u zborove infiltrirali stranački aktivisti.
"S obzirom na prolongiranu situaciju u šabačkom Zboru građana koja je pretila da ugrozi integritet našeg pokreta, smatramo da mi, kao šabački studenti u blokadi, imamo dužnost da se javno oglasimo. Naime, šabački Zbor građana već duže vreme služi kao platforma za propagiranje političkih stavova pojedinih stranačkih aktivista, koji su članovi različitih političkih partija, i njihovo međusobno sukobljavanje. Do kulminacije je došlo kada su pojedinci svoje svojstvo građanina u Zboru zamenili svojim već postojećim stranačkim identitetom, usled čega je njihov uticaj prevaziđao granice Zbora i direktno ugrozio naš pokret. Pomenuti stranački aktivisti uspeli su da se infiltriraju u naš pokret i šire svoju ideologiju preko posrednika. U ovom slučaju, posrednike je predstavljalo nekoliko studenata i srednjoškolaca, članova našeg pokreta", počeli su sa šabački studenti sa targetiranjem neistomišljenika.
Konkretan problem je, kako navode, nastao jer se navodni stranački aktivisti nisu složili sa odlukama.
"Na poslednjem zvaničnom sastanku šabačkih studenata u blokadi, kom su, pored studenata, prisustvovali i učenici šabačkih srednjih škola, određeni učesnici istog pod uticajem stranačkih aktivista doveli su u pitanje legitimno usvojene odluke sa prethodnog studentskog sastanka. Tom prilikom, došlo je do grubog kršenja pravila našeg pokreta, usled lobiranja i brojnih drugih neregularnosti. Ovakvo delovanje dovelo je do toga da volju studenata nadglasa stranački uticaj", dodaje se.
Da takozvani studenti ne prihvataju ni blagi otpor i neslaganje dokaz je to što su zbog jednog sastanka i otpora nekolicine prisutnih odlučili da - rasformiraju pokret, a neistomišljenike nazvali problematičnima!
"Odluka velike većine studenata, nakon spornog sastanka, bila je da se pokret privremeno rasformira, jer u tom trenutku nije mogao da deluje autonomno, kakav je jedino legitiman. Šabački studenti povukli su se na nekoliko dana, nakon čega su doneli odluku o organizovanju novog sastanka, održanog u subotu, 29. novembra. Sastanku su ovoga puta prisustvovali samo studenti. S obzirom na to da su studenti u velikoj većini ostali nezavisni od stranačkih uticaja, doneta je odluka o neopozivom isključenju problematičnih članova pokreta. Sa sigurnošću tvrdimo da je pokret ponovo autonoman i maksimalno ćemo se potruditi da tako i ostane", nastavili su u oštrijem tonu.
"Omaložavali nas na Vajberu"
Saopštenje su zaključili kuknjavom o vređanju na - VAJBERU?!
"Problem ove prirode u trenutku pisanja ovog saopštenja i dalje postoji u okviru šabačkog Zbora. Pomenuti stranački aktivisti i njihovi istomišljenici, koji su vršili uticaj na nekolicicu naših kolega, targetirali su nas i omalovažavali u Viber zajednicama Zbora nakon odluke o privremenoj obustavi pokreta, koja je doneta iz zabrinutosti za autonomiju istog. Apelujemo na sve stranački nezavisne članove Zbora da se potrude da iskorene pomenuti stranački uticaj. Zbor podržavamo i smatramo legitimnim isključivo ako je u nezavisnoj formi", zaključeno je saopštenje.
Kurir Politika