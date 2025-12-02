Slušaj vest

Ovog puta, oni koji stoje iza Instagram naloga "Šabački studenti u blokadi" i "Blokada akademija Šabac" želeli su da se istaknu novim napadom.

Na udaru su zborovi građana čime je rasulo među blokaderima dostiglo granice apsurda. Bar za sada i do sledećeg saopštenja.

Na političkom terenu "studenti" su, po svemu sudeći, osetili konkurenciju i saopštenjem poručili, između redova, da je svako mišljenje koje se bar malo razlikuje od njihovog - nepoželjno!

Saopštenje su započeli kuknjavom o tome kako su se u zborove infiltrirali stranački aktivisti.

"S obzirom na prolongiranu situaciju u šabačkom Zboru građana koja je pretila da ugrozi integritet našeg pokreta, smatramo da mi, kao šabački studenti u blokadi, imamo dužnost da se javno oglasimo. Naime, šabački Zbor građana već duže vreme služi kao platforma za propagiranje političkih stavova pojedinih stranačkih aktivista, koji su članovi različitih političkih partija, i njihovo međusobno sukobljavanje. Do kulminacije je došlo kada su pojedinci svoje svojstvo građanina u Zboru zamenili svojim već postojećim stranačkim identitetom, usled čega je njihov uticaj prevaziđao granice Zbora i direktno ugrozio naš pokret. Pomenuti stranački aktivisti uspeli su da se infiltriraju u naš pokret i šire svoju ideologiju preko posrednika. U ovom slučaju, posrednike je predstavljalo nekoliko studenata i srednjoškolaca, članova našeg pokreta", počeli su sa šabački studenti sa targetiranjem neistomišljenika.

Saopštenje šabačkih studenata u blokadi Foto: Instagram Printscreen

Konkretan problem je, kako navode, nastao jer se navodni stranački aktivisti nisu složili sa odlukama.

"Na poslednjem zvaničnom sastanku šabačkih studenata u blokadi, kom su, pored studenata, prisustvovali i učenici šabačkih srednjih škola, određeni učesnici istog pod uticajem stranačkih aktivista doveli su u pitanje legitimno usvojene odluke sa prethodnog studentskog sastanka. Tom prilikom, došlo je do grubog kršenja pravila našeg pokreta, usled lobiranja i brojnih drugih neregularnosti. Ovakvo delovanje dovelo je do toga da volju studenata nadglasa stranački uticaj", dodaje se.

Da takozvani studenti ne prihvataju ni blagi otpor i neslaganje dokaz je to što su zbog jednog sastanka i otpora nekolicine prisutnih odlučili da - rasformiraju pokret, a neistomišljenike nazvali problematičnima!

Saopštenje šabačkih studenata u blokadi Foto: Instagram Printscreen

"Odluka velike većine studenata, nakon spornog sastanka, bila je da se pokret privremeno rasformira, jer u tom trenutku nije mogao da deluje autonomno, kakav je jedino legitiman. Šabački studenti povukli su se na nekoliko dana, nakon čega su doneli odluku o organizovanju novog sastanka, održanog u subotu, 29. novembra. Sastanku su ovoga puta prisustvovali samo studenti. S obzirom na to da su studenti u velikoj većini ostali nezavisni od stranačkih uticaja, doneta je odluka o neopozivom isključenju problematičnih članova pokreta. Sa sigurnošću tvrdimo da je pokret ponovo autonoman i maksimalno ćemo se potruditi da tako i ostane", nastavili su u oštrijem tonu.

"Omaložavali nas na Vajberu"

Saopštenje su zaključili kuknjavom o vređanju na - VAJBERU?!

Saopštenje šabačkih studenata u blokadi Foto: Instagram Printscreen

"Problem ove prirode u trenutku pisanja ovog saopštenja i dalje postoji u okviru šabačkog Zbora. Pomenuti stranački aktivisti i njihovi istomišljenici, koji su vršili uticaj na nekolicicu naših kolega, targetirali su nas i omalovažavali u Viber zajednicama Zbora nakon odluke o privremenoj obustavi pokreta, koja je doneta iz zabrinutosti za autonomiju istog. Apelujemo na sve stranački nezavisne članove Zbora da se potrude da iskorene pomenuti stranački uticaj. Zbor podržavamo i smatramo legitimnim isključivo ako je u nezavisnoj formi", zaključeno je saopštenje.