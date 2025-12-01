Slušaj vest

I lokalni izbori u Mionici, Negotinu i Sečnju doneli su već viđene scene usled novog sudara blokadera s realnošću. Oni kao da su razumevanje izbornog procesa učili iz nekakve blokadne kuharice u kojoj je šematski nacrtan jedan te isti model ponašanja pre, za vreme i posle izbora.

Blokaderi kao da ne umeju drugačije i uvek nam priređuju predstavu po istom scenariju. Uoči glasanja obavezan repertoar je kukanje nad nefer uslovima, valjda da bi se unapred obezbedio alibi za poraz. A poraz je u slučaju blokadera očigledno neizbežan, jer naiđe svaki put kada su građani Srbije vrhovni sudija. Građani nepogrešivo presude i postave stvari na pravo mesto, ma koliko se to nekome sviđalo ili ne.

Foto: Dragana Udovičić

Međutim, svedoci smo i da deo naučenog ponašanja opozicije i raznih blokadera jeste predstavljanje izbornog poraza u uspeh. Redovno se događa da niko nema ni trunku odgovornosti posle poraza na izborima, pa i sada kada ih je Srpska napredna stranka potopila u tri lokalne samouprave vidimo da su kobojagi zadovoljni.

Paradoks je što je jedino nezadovoljan Aleksandar Vučić, jer uvek postavlja lestvicu visoko. I kada je već visoko, on će je podići još više, jer tako se ponaša odgovoran i ozbiljan političar. Oni koji nisu takvi, uradiće upravo ono što već od izborne noći rade blokaderi. Njihova interpretacija izbornih rezultata je fascinantna. Jer, ne radi se ovde o tome da će neko kazati da je čaša polupuna ili poluprazna. Blokaderi pred sobom imaju slomljenu čašu i uporno nas ubeđuju da je cela, pa trpaju u nju šta god im padne pod ruku, ali džaba. Sve iscuri, jer nema šta da ga drži.

I umesto da se zakrpe kako znaju i umeju, blokaderi tumače li tumače svoj izborni "uspeh". Lider Pokreta slobodnih građana Pavle Grbović autor je jedne od najkreativnijih analiza izbornih rezultata. U njoj se najpre umanjuje značaj lokalnih izbora u tri lokalne samouprave, jer su po Grbovićevim merilima "manje". Zato on kaže da nije realno i nije pošteno da se na te građane prebacuje "teret očekivanja prvih pobeda". Grbović pominje "neuslove" i zaključuje da je "SNS dobio mnogo manje a opozicija mnogo više glasova". Zaista je to napisao! Ko ne veruje, neka čita analize mladog Grbovića koje bez ikakvog blama čak i objavljuje na svojim društvenim mrežama.

Ovakvih opozicionih promišljanja o izborima ima pregršt i svako je usmereno isključivo na jednu stvar - da se sačuva sopstvena zadnjica.

Odgovornost za političke rezultate niko ne pominje, a upravo u tome se krije odgovor onog čuvenog pitanja: zašto nas Vučić stalno pobeđuje?