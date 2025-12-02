Slušaj vest

Blokaderi i njima bliski mediji u potpunosti ignorišu još jedan napad koji se dogodio ispred Skupštine Srbije u kom je blokader ranio čoveka u takozvanom "Ćacilendu".

Damjan P, student Fakulteta primenjenih umetnosti, u 4.10 časova u nedelju 30. novembra, preskočio je ogradu kod Narodne skupštine i ranio u predelu natkolenice tridesetsedmogodišnjeg muškarca, koji je učesnik prijavljenog skupa u Pionirskom parku.

Samo mesec dana pre ovog napada, 22. oktobra, desio se strašan zločin na istom mestu: blokader Vladan Anđelković (70) pucao je u nevinog i njemu nepoznatog Milana Bogdanovića, takođe učesnika skupa u tzv. Ćacilendu, a izazvao je i požar u šatoru na platou.

Blokader ranio nevinog čoveka ispred Skupštine Izvor: Kurir

Dva opasna događaja - nakon višemesečnog nasilja blokadera, naročito na ulicama Beograda - blokadere nisu ni dirnuli!

Nonšalantno su prešli preko obe situacije - a koje su, budimo realni - i nastale upravo njihovim odobravanjem nasilja!

U opasnoj ćutnji saigrači su im njihovi mediji, koji osim osnovnih informacija o napadima ispred Skupštine nemaju više ništa. Od osude i poziva na spuštanje tenzija - NI TRAGA, NI GLASA!

Tako da, ukoliko ste danas, juče i prekjuče hteli više da pročitate o napadu blokadera ispred Skupštine Srbije, ne biste među naslovnim temama N1, Nove i Danasa mogli da nađete ni jednu jedinu reč - onu analitičarsku.

Blokader Damjan P, osumnjičen za napad nožem Foto: Printscreen/X

Kao recimo kada su pisali o nepostojećim incidentima - o prebijenom dečaku u Valjevu i pretučenoj studentkinji u Beogradu, u policijskoj stanici.

Tada su im demanti MUPa i zvaničnih institucija bili samo vest, a ove lažne priče udarne na svim platformama. Bez ijednog dokaza.

A kada su dokaz dva ranjena čovek - skoro pa se nije ni desilo!

To je žalosna, ali očekivana posledica bezbroj naslovnih strana na kojima su Pionirski park i šatori ispred Skupštine, gde su od marta bili studenti koji žele da uče, predstavljani kao suština svakog zla, gde su se nalazila opravdanja za napade na policiju, paljenje stranačkih prostorija i svaki drugi vid nasilja nad političkim neistomišljenicima.

Dokle ide licemerje blokaderskih medija govori i to što su pre samo dve nedelje huškali narod protiv pristalica vlasti u desetinama tekstova o razbijenoj kameri ekipi N1.

Šturo izveštavanje N1 o napadu nožem blokadera na muškarca ispred Skupštine Foto: Printscreen

Vrhunac huškanja dostigli su pozivom na protest na Trgu Nikole Pašića, a potom kada su im se na protestu pridružili i novinari drugih redakcija poput Kurira i Informera, dočekani su pogrdnim uzvicima.

Da sve bude apsurdnije, dok su novinari i članovi Asocijacije novinara Srbije prolazili kroz masu, starija žena udarila je jedan od transparenata i tako pokazala i dokazala da je namera bila nasilnički skup i da će udariti na svakog neistomišljenika.

Među onima kojima su tada na protestu upućene uvrede je i novinarka Kurira Ljiljana Stanišić, kao i novinarka Informera Branka Lazić.

A sve to iako je ranije tog dana Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije je osudila brutalan napad na ekipu N1 i pružila punu podršku skupu solidarnosti.

Protest novinara protiv nasilja 24. novembra Foto: Milos Tesic/ATAImages