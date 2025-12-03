Slušaj vest

Blokaderi svoju nemoć stalno pokazuju uvredama, psovkama i nasiljem! Tako je bilo i u nedelju kada su se održavali lokalni izbori u Negotinu, Mionici i Sečnju, na kojima je dominantno pobedila Srpska napredna stranka.

Napad na simpatizere SNS u Mionici

Tokom lokalnih izbora u Mionici blokaderi su napali simpatizere Srpske napredne stranke (SNS) u selu Rajković kod Mionice.

Snimci jezivog napada su preplavili društvene mreže, a kako se može videti, tokom napada je pričinjena veća materijalna šteta u jednom lokalu.

1/7 Vidi galeriju Napad blokadera u Mionici Foto: RINA

U ovom događaju, kako smo pisali, bilo je povređenih. Intervenisala je i policija a nekoliko lica je tada privedeno.

Tuča u Mionici Izvor: RINA

Napali šefa posmatračke organizacije "Oko" i njegovu ćerku

Programski direktor Odbora za kontrolu i opservaciju (OKO), prve srpske nezavisne organizacije za praćenje izbora, Aleksandar Jerković takođe je sramno napadnut u Mionici gde je bio kako bi pratio regularnost lokalnih izbora.

Na njega su se obrušili blokaderi okupljeni na ulici, a najpre mu je jedan blokader pripretio: "Mogu da te dr***m pesnicom", a onda je došao drugi i Jerkoviću se obratio sa čuvenim "Je l' znaš ti ko sam ja?".

Mionica, napad blokadera na posmatračku misiju OKO Izvor: Kurir

Da oni ne znaju šta rade i da prosto i jednostavno žele nasilje po svaku cenu govori i to što blokader koji je pretio batinama nije znao ni kome preti ni zbog čega.

"Čega si posmatračka misija, ispred koga? Koja je to organizacija OKO?", pojma nije imao blokader ni zašto ni kome preti.

Tu je bila i Jerkovićeva tek od skoro punoletna ćerka koju su takođe napali, a polili su mu i auto.

Upali u dvorište predsednika opštine Mionica

Grupa blokadera je u nedelju upala i u dvorište predsednika opštine Mionica Bobana Jankovića.

Još jedan njihov divljački i nasilnički čin, a ovim su izvršili nezakonit pritisak na legitimnog političkog aktera.

Blokaderi upali u dvorište predsednika opštine Mionica Bobana Jankovića Izvor: Kurir

Naoružani krenuli u Negotin

Blokaderi su spremni na nasilje krenuli u izborni dan i mesta u kojima se izbori održavaju, ali policija je pravovremenim delovanjem sprečila veći haos.

Tako su zaustavili odbornika iz Zaječara koji je krenuo za Negotin, a vozio je auto pun hladnog oružja. Kako smo pisali, reči je bilo o Miroslavu Marinkoviću, a policijski službenici su u levim prednjim vratima u pregradi pronašli jednu teleskopsku palicu, kombinovani nož i biber sprej.

Takođe, policija je u vozilu O.S., koji se predstavio kao ratni veteran, pored vozačevog sedišta pronašla drvenu palicu.

Haos ispred RTS

Kako nisu mogli da podnesu dominaciju i pobedu SNS na lokalnim izborima, blokaderi su se brže bolje u izbornoj noći okupili ispred RTS. Kako se na snimku može videti, blokaderi koji su se, zbog nezadovoljstva izbornim rezultatima okupili ispred RTS gde su urlikali, psovali, čak su i uperili crveni laser u lidera SNS Miloša Vučevića.

Ta "pristojna" Srbija, koju promovišu blokaderi, pokazivala je i srednji prst.

Podsetimo, Srpska napredna stranka potvrdila je dominaciju na izborima u tri lokalne samouprave - Sečnju, Mionici i Negotinu. Iako je reč o lokalnim izborima, rezultati glasanja u ova tri mesta mogu se smatrati pouzdanim indikatorom raspoloženja za predstojeće parlamentarne izbore jer predstavljaju prvi presek nakon protestnih dešavanja tokom leta i jeseni, a takođe su prvi posle izbora u Kosjeriću i Zaječaru.

Lokalni izbori održani su u Negotinu, Mionici i Sečnju, a birališta su zatvorena u 20 časova. Na izborima za Skupštinu opštine Negotin učestvovale su četiri izborne liste, u Mionici šest, a u Sečnju pet izbornih lista.