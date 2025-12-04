Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na gradilištu projekta EXPO sa prvim potpredsednikom Vlade i ministrom finansija Sinišom Malim.

"Najveće gradilište u ovom delu Evrope koje se prostire na preko 110 hekrata i ponos Srbije - EXPO, polako postaje grad u gradu, koji verujem da ćemo da završimo do septembra. Već se vide obrisi sedam EXPO hala i to daje potpuno drugačiju sliku ovog dela gradilišta.

Ponosan na Srbiju i baš srećan što se vide rezultati neumornog rada, truda i velikog zalaganja oko 3.800 radnika svakodnevno angažovanih na ovom projektu.

Ozbiljno se spremamo da na najvažnijoj svetskoj manifestaciji 2027. godine svima sa ponosom pokažemo kakvi su Srbi domaćini.", stoji u objavi predsednika.