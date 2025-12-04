ASOCIJACIJA NOVINARA SRBIJE NAJOŠTRIJE OSUĐUJE PRETNJE NOVINARIMA KURIRA: "Insistiramo na tome da se utvrdi ko stoji iza ovih anonimnih pretnji!"
Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje pretnje novinarima "Kurira".
Poruke, koje uključuju direktne pretnje po život predstavljaju nedopustiv akt zastrašivanja i pritiska na medije i direktan su napad na slobodu izražavanja i novinara, koji profesionalno rade u javnom interesu. ANS poziva Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) i nadležno Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal da hitno reaguju i preduzmu sve zakonske mere kako bi počinioci bili privedeni pravdi.
Insistiramo na tome da se utvrdi ko stoji iza ovih anonimnih pretnji i da se javnosti dostave informacije o toku istrage.
Novinari moraju raditi slobodno i bez straha za svoj život, a nasilnici moraju odgovarati za svaki akt nasilja nad svakim građaninom koji je potencijalno ugrožen samo zato što profesionalno obavlja svoj posao.
Kurir.rs