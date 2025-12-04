Slušaj vest

Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje pretnje novinarima "Kurira".

​Poruke, koje uključuju direktne pretnje po život predstavljaju nedopustiv akt zastrašivanja i pritiska na medije i direktan su napad na slobodu izražavanja i novinara, koji profesionalno rade u javnom interesu. ​ANS poziva Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) i nadležno Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal da hitno reaguju i preduzmu sve zakonske mere kako bi počinioci bili privedeni pravdi.

​Insistiramo na tome da se utvrdi ko stoji iza ovih anonimnih pretnji i da se javnosti dostave informacije o toku istrage.

​Novinari moraju raditi slobodno i bez straha za svoj život, a nasilnici moraju odgovarati za svaki akt nasilja nad svakim građaninom koji je potencijalno ugrožen samo zato što profesionalno obavlja svoj posao.

Kurir.rs

