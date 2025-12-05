Slušaj vest

Posle nekoliko propalih protesta i skupova, na kojima su prostalice "studenata u blokadi" očekivali njihove zahteve za vanrednim izborima, sada, u trenutku kada je predsednik Vučić najavio te izbore - planiraju prikupljanje potpisa za te iste izbore?!

Naime, dan nakon što je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić rekao da će izbori biti u maju ili decembru sledeće godine, blokaderska televizija N1 je na svom portalu objavila saznanje da će takozvani studenti na protestu 28. decembra skupiti potpise za raspisivanje vanrednih izbora?!

Plenumaši su čak dali i zajedničku izjavu u kojoj kažu da žele da pošalju tri poruke - "snaga i organizacija, konkretna podrška i mobilizacija"?!

Interesantno da su "razlog" za skup 28. decembra planumaši našli tek nakon najave predsednika o izborima, jer su se do tada svi - ponajviše pristalice blokadera, umorne od besmislenih protesta, blokada i skupova - i pitale čemu okupljanje 28. decembra??

Foto: Printscreen N1

A onda su se plenumaši dosetili da razlog budu "potpisi za raspisivanje vanrednih izbora" - koje su dosad tražili na društvenim mrežama, a u objavi im je pomogla blokaderska N1.

“Mi studenti smo napravili obuke za volontere i terenske kampanje, koje bi trebalo što više ljudi da prođe, kako bismo bili spremni da obiđemo celu Srbiju kad se raspišu izbori”, rekli su za N1.

Kakve veze njihov potez ima sa bilo kakvom organizacijom kada je predsednik već najavio izbore nije poznato, ali je jasno da pokušavaju da animiraju to malo ljudi koji još uvek nisu digli ruke od njih nakon svih besmislenih i sramnih poteza.

Vučić: Mole Boga da ne donesem odluku

Podsetimo, predsednik Srbije, nakon najave izbora za maj ili decembar 2026, na pitanje da li će biti u isto vreme predsednički i parlamentarni izbori, za TV Pink je rekao da će o tome na vreme da odluči nadležna institucija.

"Čekaju tu odluku, amole Boga da je ne donesem", zaključio je.