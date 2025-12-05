Slušaj vest

Poslednjih meseci rat u redovima blokadera, koji su jednom delu javnosti na početku delovali kao jedinstven front, pretvorio se u seriju međusobnih optužbi, nesuglasica i podela. Na sve strane se sada stari saborci optužuju, vređaju i ukazuju na "krivce" za trenutnu situaciju, koja je postala vrlo očigledna nakon proglašenja rezultata lokalnih izbora i pobede liste SNS u sve tri opštine: Mionici, Negotinu i Sečnju.

Prevelika očekivanja

Nakon neuspešnog pokušaja guranja starog narativa o "pokradenim izborima", opozicionar Zdravko Ponoš, lider Srbija centra, priznao je da je Srpska napredna stranka (SNS) zapravo previše jaka da bi je bilo ko mogao lako pobediti, te da je bilo nerealno očekivati pobedu na lokalnim izborima. Lider Srbija centra takođe je komentarisao studente blokadere rekavši da među njima ima anarhista, a da je situacija oko Dijane Hrke kontraproduktivna.

"Ne znam, možda su ljudi imali prevelika očekivanja da će nešto epohalno da se desi, da će vlast da padne u te tri opštine, to nije bilo. Mislim, realistično očekivanje, sticajem okolnosti dve od te tri opštine, izbori inače održani u roku, gde su oni jaki", rekao je Ponoš, a komentarišući studente blokadere, rekao je da u tom pokretu sada "imamo neke čudne aktiviste, anarhiste".

U isto vreme, reditelj Stevan Filipović stavio je u fokus "Studente u blokadi", koji su ga prethodno u svom saopštenju direktno prozvali, nakon čega ih je reditelj odmah oštro kritikovao uporedivši ih sa Crvenim Kmerima, a juče je u svom tekstu na portalu Radar pod nazivom"Izlazak iz Matriksa" upitao "Šta se, dođavola, dešava sa studentima?!".

U jami

"Odgovor na to je dosta kompleksan i bolan, i oko njega trenutno postoji prećutna zavera ćutanja onih koji su iole upućeniji", započeo je Filipović svoj tekst u kojem je "Studente u blokadi" osudio i zbog ograđivanja od tzv. anketne komisije.

U zaključku teksta priznao je da su blokaderi ukopani u jami.

Tekst Stevana Filipovića na Radaru Foto: Printscreen

"Da sumiramo - šta ostaje studentima, ako žele da se izvučemo iz jame u koju smo se, svi zajedno, sami ukopali? Istina. Umesto spekulacija i optužbi, studenti koji žele da vide kraj režima - ako su i dalje u većini - moraju da izađu i kažu svoju verziju istine", napisao je Filipović.

Ovaj tekst izazvao je burne reakcije, uključujući i reakciju glumca Milana Marića, koji je optužio Filipovića da je deo onih koji organizovano napadaju "studente".

"A ovo bedno ponašanje, podbadanje u ovom trenutku, nasrtanje na krunjenje podrške je nešto najjadnije što je iznedrila politička scena Srbije. A baš je ogromna konkurencija. I da, prezirem idolopoklonstvo i nikada ništa dobro nije donelo. No, mnogo više prezirem kukavičluk i jadniluk. Ko god ovo organizovano radi, mora da zna da bumerang može baš brzo i jako da mu se vrati. Plus, Stevin tekst nisam ni pročitao jer mi se ogadilo ono što sam video", zaključio je Marić.

Novi (S) klinč

Šlag na tortu dodale su dojučerašnje kolege s blokaderske Nove S, voditelj Ivan Ivanović i urednik Slobodan Georgiev.

Foto: Beta Miloš Miškov, Printscreen/Youtube

Sve je počelo izjavom bivšeg voditelja Nove, koji je ustvrdio da je upravo njegov dolazak na tu televiziju, uz Olju (Bećković), doveo do prodaje 120.000 EON aplikacija i značajne zarade za kompaniju. Prema njegovim rečima, to je bila "dvojka koja je pokrenula celu priču", naglasio je svoj uticaj na poslovni uspeh televizije.

Ova tvrdnja nije prošla bez žestokog odgovora od strane Slobodana Georgieva, urednika Nove S, koji je u svom komentaru odbacio Ivanovićeve zasluge, ističući u svom komentaru da je Ivanović "komičar".

"Zamolio bih režim i tabloide da slušaju čoveka i ne zovu nas Šolakovi nego Ivanovi mediji", napisao je Georgiev, nakon čega je usledila objava Ivana Ivanovića puna uvreda čak i na nacionalnoj osnovi.

"Ostaće misterija zašto bugarska pi**a proizvodi sadržaj za režimske tabloide. Da li još uvek uzima lovu od njih ili onako, iz ljubavi? Ogavni generator mržnje u ljudskom obliku. Milomir Marić sa ove strane, samo gluplji", napisao je Ivanović.

Nema sumnje da se politički rat u blokaderskom frontu tek zahuktao i da ćemo ovakvih optužbi i ispada tek gledati u narednom periodu.

Jer izborna godina je tek počela...