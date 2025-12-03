Slušaj vest

Blokaderski pokret plaća cenu konfuznog i šarenolikog sastava i ulazi u fazu velikog rasula i borbe svih ponaosob za politički opstanak. To je naročito postalo vidljivo na poslednjim lokalnim izborima u Negotinu, Sečnju i Mionici, na kojima su opozicione stranke potučene na svom terenu ili su ostale potpuno nevidljive od takozvanih studentskih lista.

Politički život studenata blokadera označio je i početak seče svakog drugačijeg mišljenja, te je na red došao i obračun sa zborovima građana, koji su, da stvar bude apsurdnija, izmišljeni da budu podrška upravo blokadama.

Disciplinovanje

Šabački "studenti u blokadi" dali su sasvim dovoljno materijala za ilustrativan primer kako ovaj trend funkcioniše, jer su javno optužili šabački zbor građana da "već duže vreme služi kao platforma za propagiranje političkih stavova pojedinih stranačkih aktivista koji su članovi različitih političkih partija i njihovo međusobno sukobljavanje".

Ovaj slučaj pokazuje da deo ovih grupacija sve manje funkcioniše kao autentičan građanski ili studentski pokret, a sve više kao politički instrument koji agresivno reaguje na svaku različitu perspektivu, ocenjuju sagovornici Kurira.

- Zanimljivo je da upravo oni koji su zborove i navodno stvarali sada udaraju na njih, proglašavajući svako drugačije mišljenje za "infiltraciju" ili "stranačko delovanje" - kaže za Kurir politički analitičar Srđan Barac.

Srđan Barac Foto: Kurir Televizija

On dodaje da je to jasan znak duboke netolerancije prema pluralizmu.

- Kad se neistomišljenici iz sopstvenih redova označavaju kao pretnja, to govori da pokret više služi disciplinovanju nego dijalogu i kreiranju društvenih promena. Takvo ponašanje nanosi štetu kredibilitetu građanskog aktivizma u celini. Autentični protesti počivaju na otvorenosti i slobodi izražavanja, dok ove grupe sada pokazuju ogoljenu diktaturu mišljenja i isključuju sve koji im se ne uklapaju koristeći mehanizme svojstvene totalitarnim režimima - ocenjuje Barac.

Grabež za glasove

Politički analitičar Dejan Lisica objašnjava za Kurir šta je pokrenulo direktan obračun studenata s najbližim konkurentima za glasove.

- Od samog početka sam naglašavao da će njihovo navodno ograđivanje od politike biti samo privremena taktika, a da je njihov primarni cilj isključivo politička borba. Danas, nakon što su izbori jasno pokazali da opozicija gubi legitimitet u narodu, maske su konačno pale. Studenti blokaderi više ne kriju da ih jedino zanimaju izbori i politika. Ti isti zborovi, koji su im do juče bili vetar u leđa i najveća podrška za generisanje nemira na ulicama, sad su postali meta. To je školski primer kako revolucija jede svoju decu, a u ovom slučaju i svoje roditelje. Njihova nova taktika se svodi na destruktivnu poruku: "Nije dobro ništa što nismo mi, to treba uništiti" - ocenio je Lisica.

Dejan Lisica Foto: Centar za društvenu stabilnost

On smatra da ovakav agresivan pristup direktno dovodi do razmirica između opozicionih stranaka i studenata blokadera, odnosno njihovih mentora, koji po svaku cenu žele povratak na političku scenu Srbije.

- Međutim, jedino što su prevideli jeste narod. Upravo taj narod ih ne želi, što jasno pokazuju rezultati održanih izbora, uključujući nedavne u Negotinu, Mionici i Sečnju, kao i oni ranije u Zaječaru i Kosjeriću. Jasno je da građani Srbije odbacuju ovu politiku destrukcije i bezidejnosti - naglašava Lisica.

Kurir Politika