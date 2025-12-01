Slušaj vest

Sukobi u blokaderskom pokretu, koji su dostigli kulminaciju nakon saopštenja "studenata u blokadi" u kojem su jasno označeni i prozvani svi pojedinci, stranke i organizacije koje su se tokom ovih dugih godinu dana pokušali okoristiti o proteste i blokade, pokazali su još jedno lice najistaknutijih blokadera - ono licemerno.

To lice najviše se ogleda u reakciji odnosno izostanku reakcije profesora Pravnog fakulteta Tanasija Marinkovića na dva slična, ali politički različito obojena incidenta: onaj iz aprila usmeren ka profesoru takođe Pravnog fakulteta Vladanu Petrovu i onaj u kojem su studenti optužili tzv. anketnu komisiju, čiji je i sam Marinković član.

Profesor blokader Marinković, kojeg su "studenti u blokadi" u svom poslednjem saopštenju optužili da je "u više navrata pokušavao da utiče na donošenje odluka u okviru studentskog pokreta" burno je i promptno reagovao nakon saopštenja: nazvao je plenumaše "nenadležnom insitucijom" uzvraćajući optužbom da je reč o "targetiranju pojedinaca".

Sve to se dešava sada, ovog novembra 2025. godine.

Pre sedam meseci, u aprilu 2025, studenti blokaderi na Pravnom fakultetu ismevali su profesora ustavnog prava Vladana Petrova. Pravili su "špalir", zviždali mu i nosili karikature sa njegovim likom. Incident, prema rečima Vladana Petrova - profesora koji je od početka bez straha istupio i govorio da plenumi i blokade fakulteta nisu ni zakoniti ni spontani - bio je otvoreno ponižavajući i imao obeležja pritiska i zastrašivanja.

"Plenum je morao u poslednja dva dana da poziva sve studente sa drugih fakulteta da se okupe u zgradi Pravnog fakulteta da naprave špalir do sednice i da mi svi moramo da prolazimo kroz taj špalir. Ni jednom profesoru fakulteta ne bih poželeo ono što se meni sinoć desilo, a to je da prođe kroz taj špalir gde je bilo i zvižduka i karikatura sa mojim likom", rekao je Petrov za Kurir nakon incidenta.

Foto: Shutterstock, Jakov Milošević

On je dodao da su na Pravnom tada bili prisutni i studenti sa drugih fakulteta, naglašavajući da je vladala "navijačka" atmosfera koja je remetila sednicu.

Profesor Vladan Petrov tada je ostao sam... Nije usledila hitna reakcija njegovih kolega s Pravnog. Tišina je bila glasna i neprijatna.

Ni profesor Tanasije Marinković se nije oglasio, nije izrazio ljudsku solidarnost, nije osudio skandalozno ponašanje plenumaša koji su targetirali svog profesora. Nije to nazvao krivičnim delom ni političkom diskriminacijom, terminima kojima ovog novembra obilno barata.

Oštar vokabular je iskoristio kada je on lično postao meta istih onih koji su ne tako davno, pre samo sedam meseci, stajali u špaliru i kao u sceni iz "Game of Thrones" u kojoj ponižena Sersei Lanister hoda gola kroz grad, ponižavali njegovog kolegu sa istog fakulteta.

Profesor Marinković ima puno pravo da se brani od optužbi studenata blokadera, ali javnost ima jednako pravo da primeti: kritika i moralna uzbuna pojavile su se tek kada je ugrožen on lično, dok se na napad na kolegu reagovalo sramnim ćutanjem. Potpunom indiferentnošću.

I to je suštinska razlika i osnovica blokaderskog pokreta: principe ne brane radi principa, već samo kada služe lično njima. Pravdu traže samo za sebe i za one obojene istim političkim bojama.

Nije akademski, nije kolegijalno. I nije pravedno.

Samo je licemerno.