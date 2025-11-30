Slušaj vest

Blokaderski međusobni rat biće rat do istrebljenja, oni su svesni da je narod prozreo njihove namere i ko snosi krivicu za sve loše što nam se dašavalo poslednjih godinu dana, pa neki misle da ako se ograde od odjučerašnjih saboraca da će ih moći da se "operu" u očima građana. To je u jednu ruku ironično, jer su do juče pretili lustracijom i nasiljem ne samo predsedniku Vučiču i članovima vladajuće stranke, već i svim njihovim simpatizerima, smatra politički analitičar Nebojša Obrknežev povodom međusobog rata blokadera koji je eskalirao u petak uveče kada su se "studenti u blokadi" oglasili saopštenjem u kome su udarili redom na druge blokadere.

Tu se našao i Đilasov advokat Srđan Kovačević iz zborova Novog Sada, profesor Tanasije Marinković i tzv. anketna komisija, profesor FDU i reditelj Stevan Filipović, grupe "Mladi Borba", "Sviće", "Bravo", ali i omladine političkih partija.

Skoro svi pomenuti u saopštenju su se oglasili: neki su ih nazvali "nenadležnim" i uporedili ih čak sa Crvenim kmerima, a danas se sukob nastavio kada je reditelj i profesor FDU Stevan Filipović poručio da plenumaši "žive u matriksu" i nemaju dodira sa stvarnošću!

1/11 Vidi galeriju Saopštenje studenata u blokadi Foto: Printscreen/Instagram

- Ako govorimo o opoziciji i ako govorimo u blokadersko-plenumaškom takozvanim studentskom duhu, ovim se i definitvo potvrdio moj stav da će sami sebe ugušiti u predstojećem periodu, što se upravo i desilo. Svedočimo neslaganju i napadima kako između plenuma, tako i na relaciji opozicija-plenumi. Samo predstoji da gledamo celokupan raspad i nestanak jednog lažnog narativa kako u našoj državi ništa nije dobro i kako se iza blokaderskog pokreta kriju "naša deca" i nekakvi bezgrešni anđelčići - govori Obrknežev i dodaje:

- Oni koji su opoziciono nastrojeni protiv svih srpskih interesa, i koji su pokušali da deluju kancerogeno na teritoriji naše države, i naročito u poslednjih nekoliko mesec dana izneli su sve svoje neoliberalne ultralevičarske pipke na površinu, želeći da izazovu što veći bunt, jer su i oni postali svesni da ništa više ne mogu da urade, sada doživljavaju sudbinu koju su proricali vladajučoj stranci. Nemaju ni program, ni politiku, ni ljude, svesni su da ih narod prozereo i pokušavaju da se odreknu svojih istaknutih članova odnosno ljudi koji su ih od početka podržavali. Međutim, ni oni nisu plenumašima ostali dužni i verujem da je tek počeo da isplivava njihov prljav veš na površinu

On smatra da o pravom stanju stvari među blokaderskim redovima govori situacija koju je zatekao na svom biračkom mestu u opštini Sečanj, gde je rođen.

- Kada sam došao na glasanje, napali su me verbalno čak posmatrači iz njihovih redova, neka devojka mi se čak unosila u lice pokušavajući da me isprovocira, što im naravno nije pošlo za rukom. Oni pokušavaju sve kako bi sebe predstavili kao žrtve, dok su zapravo oni ti koji su agresivni nasilnici, koji sprovode nasilje i sve vreme huškaju na isto, Pošto je država reagovalo ozbiljno i odgovorno, vrh države nije nasedao na njihove provokacije, a građanima je odavno sve jasno, sada su svoju agresiju usmerili jedni na druge - ocenjuje Obrknežev.