Saopštenje "Studenata u blokadi" u kom su udarili redom na druge blokadere: advokata Srđana Kovačevića iz zborova Novog Sada, profesora Tanasija Marinkovića i tzv. anketnu komisiju, potom na grupe Mladi Borba, Sviće, Bravo, omladine stranaka - ne samo što je izazvalo veliku konfuziju u redovima podržavalaca blokadera i ogorčenje opozicije iz čijih se redova već uveliko vodi rat (neki bi rekli odbrambeni) protiv studenata blokadera, već je postalo svojevrsna potvrda svih Kurirovih saznanja i tekstova upravo o ličnostima i organizacijama iz saopštenja!

Kao i mnogo puta do sada za ovih godinu dana koliko svedočimo protestima, blokadama, zahtevima - istraživačke priče Kurira o pozadini svega što nam se dešava, o interesnim grupama i interesima pojedinaca pokazale su se kao istinite...

Razumeli smo i videli dalje još na samom početku "spontanih protesta", naše procene i saznanja bili su tačni, nazivali smo stvari pravim imenom, da bismo danas došli do toga da istu analizu ispostave oni koje smo i upozoravali na (ispostaviće se - fatalne) pogrešne poteze - studenti u blokadi.

Đilasov advokat

Posle plenumaškog takozvanog Velikog sastanka delegata (VSD) izdato je saopštenje u kojem su Studenti u blokadi javnost obavestili o "svim pritiscima kojima odolevaju". To su, kako su naveli, uradili kako bi sprečili milione građana da upadnu u zabludu, odnosno da slučajno ne bi pomešali interesne grupe sa legitimnim strukturama Studentskog pokreta.

Prvi na listi interesnih grupa/lica u saopštenju studenata blokadera je advokat Srđan Kovačević.

- Novosadski zborovi su, naročito tokom proteklih meseci, bili pod značajnim uticajem advokata Srđana Kovačevića, osobe tesno povezane sa opozicionim strankama i političarima u Novom Sadu. Srđan Kovačević je, zbog svog antidemokratskog i destruktivnog delovanja, izgubio poverenje svog matičnog zbora. Postoje jasne indicije da zloupotrebljava položaj i pokušava da instruiše nekolicinu studenata kako bi uticao na odluke plenuma po pitanju političke artikulacije - navodi se u saopštenju.

Kurir je o Srđanu Kovačeviću pisao u više navrata, ukazujući upravo na sve ovo što su studenti u blokadi poručili milionima građana. Ukazali smo, još pre dva meseca, da postoje pojedinci iz senke koji preko blokada i protesta reketiraju privrednike po Srbiji.

Jedan od takvih je Srđan Kovačević, advokat Dragana Ðilasa, siva eminencija blokadera u Novom Sadu i glavni iznuđivaè novca od, na različite načine, ucenjenih ljudi.

- Dok blokaderi na ulicama Novog Sada svakodnevno demoliraju grad, kompletnom operacijom iz senke rukovodi advokat reketaš Srđan Kovačević, koji plaši poznate i velike firme kako bi im iznudio novac - otkrio nam je početkom oktobra naš izvor.

Takođe, otkrili smo da je Đilasov advokat i glavni finansijer portala Razglas.news koji je pokrenut neposredno nakon tragičnog pada nadstrešnice na Železnièkoj stanici u Novom Sadu, što ukazuje na to da Kovačević sa svojim ljudima odmah nakon nesreće napravio plan kako da to iskoristi u političke svrhe, ali pre svega kako bi ostvario finansijsku dobit!

Tada smo vrlo jasno postavili pitanje - Zašto Tužilaštvo ćuti dok Srđan Kovačević ucenjuje "nepodobne" privrednike i ko će građane da odbrani od zborova?

Dva meseca kasnije Studenti u blokadi potvrdili su Kurirova saznanja:

- Srđan Kovačević je formirao grupu „NS zbor", koja pretenduje da služi kao krovna organizacija zborova u Novom Sadu i tako se predstavlja na društvenim mrežama. „NS zbor" ne predstavlja telo nastalo direktno demokratskim putem, radi se o nedemokratskoj i centralizovanoj strukturi koja je poslednjih nedelja pokušala da uspostavi kontakt i sa beogradskim zborovima sa ciljem da ih uvuče u hijerarhijsku strukturu nesvojstvenu Studentskom pokretu. „NS zbor" u ovom trenutku funkcioniše kao paraopoziciona struktura u Novom Sadu koja ne deli vrednosti Studentskog pokreta.

Pozadinu i motive ubacivanja "anketne komisije" u blokaderski arsenal u startu je raskrinkao upravo Kurir, i s vremenom smo samo dobijali potvrde da je to zaista bio još jedan politički projekat i instrument za podgrevanje tenzija u društvu, usijavanja atmosfere tokom blokada i samopromociju ljudi s nedvosmislenom ambicijom u sferi politike.



Družina iz "komisije"



U istom danu kada je formirana ova "komisije" ukazali smo da je sastavljena mahom od ljudi bliskih bivšoj vlasti, i da se pojavila kao novo oružje blokadera baš u trenutku kad su država i univerzitet pokušavali da pronađu načine smirivanja tenzija i omoguće nastavak rada na fakultetima. Podelili smo javno naša saznanja da je "anketna komisija" diktirala šta će biti studentski zahtevi, a onda kad su se oni ispunili, ispostavljala dodatne, čime se stvarala sve veća maglu oko onoga šta su studenti u blokadi tražili, a šta su dobili.

Studenti u blokadi su svojim novim saopštenjem dali još jednu, verovatno najveću potvrdu našim tekstovima.

- Podvlačimo da je jedan deo članova Anketne komisije i određeni krugovi u okviru Pobunjenog univerziteta, predvođeni profesorom Tanasijem Marinkovićem i drugim bliskim saradnicima i članovima opozicionih krugova, u više navrata pokušavao da utiče na donošenje odluka u okviru studentskog pokreta.Više puta su pokušavali da, kroz javna istupanja u medijima, predstave sebe kao tumače studentske volje i nosioce izrade studentskog programa.

Na osnovu višemesečnog iskustva u saradnji sa članovima ovih parastruktura u okviru Pobunjenog univerziteta i Anketne komisije, odgovorno tvrdimo da je reč o pokušaju zauzimanja ključnih pozicija u okviru pokreta sa ciljem kooptacije istog - saopštili su "studenti u blokadi".

Studentima u blokadi trebalo je godinu dana da otvore oči i vide istinu, jedinu istinu - da su svi njihovi pravi zahtevi odavno ispunjeni, da su prevareni i iskorišćeni zarad ličnih, političkih ciljeva određenih ljudi i interesnih grupa.

Da su to uspeli na vreme da razumeju i prihvate, ne bi bili žrtveni jarac u surovoj igri koristoljubivih, ne bi prokockali godinu dana studija i time doveli i sebe i ostale studente na ivicu fakultetske provalije, a samim tim i državu koja se još oporavlja od haosa u kom su konce povlačili dobro poznati igrači. Oni koji svaku tragediju zloupotrebe i ne biraju sredstva u toj igri.

Destruktivni aktivisti

Takođe, više puta smo ukazivali da su nezvanične vođe studenata blokadera zapravo članovi opozicionih stranaka, neki od njih su i predsednici omladinskih odbora tih partija, svakako dugogodišnji opozicioni aktivisti, koji su svoje političke interese videli na samom početku "spontanih" okupljanja na ulicama i blokiranja saobraćaja za žrtve pada nadstrešnice.

Zato nas nije iznenadilo još jedno ograđivanje Studenata u blokadi od svojih kolega, pripadnika raznih organizacija, a naveli su, između ostalih grupe Sviće, Mladi, Borba, Bravo.

- Aktivisti povezani sa ovim organizacijama su u prethodnim mesecima delovali destruktivno u okviru pokreta i težili da podriju i obesmisle plenume i kooptiraju ljude za koje smatraju da se nalaze na studentskoj listi ili blisko sarađuju sa telima Studentskog pokreta - saopštili su.

Upravo je na najistaknutijeg člana grupe Borba ukazao i upozorio Kurir u nekoliko tekstova. Pavle Cicvarić.

Podsetimo, cela stvar je krenula kada je Cicvarić kao predvodnik te grupe sa Milom Pajić iz Stava koordinirao blokadu Rektorata i ostavljao poruke "Ruke su vam krvave". Posle su im studenti oduzeli pravo da istupaju u njihovo ime, jer su prepoznali njihovo političarenje.

Blokaderski front Pavle Cicvarić je kasnije premestio u rodno Užice, gde se istakao u predvođenju napada na policiju. Cicvarić je i u tome imao samo svoj interes - prikazati se kao podoban za neku stranu stipendiju, a potrebna dokumenta za to su privođenja nakon nasilja, za njega samo još jedna stepenica više ka inostranoj stipendiji.

Zato danas, nakon ovog saopštenja, postaje jasno da Kurir nije "napadao studente", već je od prvog dana raskrinkavao interesne grupe koje su pokušavale da se sakriju iza njih. Jer istina ne bira stranu i koliko god bila neprijatna za one koji su je pokušavali ugušiti, ipak je isplivala, i to iz usta onih koji su je najduže trpeli.