Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je najveći uspeh u 2025. godini to što je, zahvaljujući predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i njegovoj mudroj politici, sačuvan mir i što nije došlo do građanskih sukoba.

Komentarišući snimak koji se pojavio na društvenim mrežama na kojem policajka legitimiše stariju ženu, onkološkog pacijenta, jer negoduje zbog blokada u Zemunu, Brnabić je kazala da se na tom primeru može videti da i dalje postoji deo policije koji čuva i šiti blokadere na uštrb javnog reda, mira, zakona i Ustava Srbije.

Ocenila je da je to bio skandal na profesionalnom i na ljudskom nivou i upitala šta je ta žena uradila da je policajka legitimiše.

"Zašto ti blokaderi nisu legitimisani? Zašto njima nisu napisane prijave? Ovo je neverovatno, ali ono što meni najviše govori jeste da je najveći, ali najveći uspeh Republike Srbije, zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću i njegovoj mudroj politici to što smo mi sačuvali mir, što nije došlo do građanskih sukoba i građanskog rata, zato što vidite ponovo da postoji i dalje jedan deo policije koji štiti i čuva blokadere na uštrb javnog reda, mira i zakona i ustava Republike Srbije", rekla je Brnabić na TV Pink.

Foto: screenshot pink tv

Ocenila je da su građani više od godinu dana trpeli teror blokaderskog pokreta, navodeći da su njihove frustracije u finalnim danima sve veće te da su međusobne svađe i obračuni posledica toga.

Brnabić je rekla da je predsednik Vučić još 11. decembra prošle godine rekao da blokaderi, i kada im se ispune zahtevi, neće reći šta je ispunjeno i da je sve politika, i istakla da se ispostavilo da se upravo tako i dogodilo.

"Pošto je sve politika, onda su na kraju počele političke borbe među njima i obračuni za vlast. Druga stvar je da je taj njihov kolač sve manji i naravno da su videli da ljudi neće da se pridruže njima, zato što su uvek vređali većinsku Srbiju, da su ćaci, da su bezubi, krezubi... Ne možete očekivati da ljudi koje vređaju na dnevnoj osnovi sutra glasaju za njih. To se videlo i u Sečnju i u Mionici, u Negotinu, u Zaječaru, u Kosjeriću. Videli su da je taj kolač sve manji, iz tog razloga je borba među njima sve veća. Što je manja bara, to su krokodili nervozniji", ocenila je Brnabić.

Većinska Srbija je, kaže, zamerala državi što nije reagovala prema blokaderima kao što se reaguje u Francuskoj, Nemačkoj, Belgiji, SAD tokom protesta, a blokaderi su, dodaje, igrali na kartu građanskog rata.

"Imate predsednika Aleksandra Vučića, koji je uglavnom čitave protekle godine bio usamljen u tome da pokažemo strpljenje i toleranciju i da šta god koštalo sačuvamo mir i da ne izazovemo sukobe. I, zahvaljujući toj mudrosti i tom strpljenju, mi smo sačuvali mir. Nije bilo nikakvih građanskih sukoba, blokaderi su igrali na tu kartu građanskog rata i građanskih sukoba, i zaista jedino što nisu očekivali je ovakvo strpljenje i ovakva tolerancija", rekla je Brnabić.

O dečaku iz Kraljeva kog su maltretirali

Na pitanje da prokomentariše situaciju sa 13-godišnjim dečakom iz Kraljeva koga su maltretirali i tražili mu da kaže da je ćaci, Brnabić je kazala da i dalje ne bi komentarisala taj slučaj, zato što je strašan.

"Toliko je strašan da kao političar neću komentarisati. Imali smo dva pokušaja ubistva. Pištoljem i nožem. To je, u stvari, rezultat čitave te kampanje dehumanizacije većinske Srbije, svakog onoga ko se ne slaže sa blokaderima da je ćacad, što po svemu znači da nije ljudsko biće. Samim tim imate dozvolu da bijete, vređate, ubijate, maltretirate", rekla je Brnabić.

Ta brutalna kampanja traje više od godinu dana, istakla je Brnabić.

O prijavi nelegalnih obojekata

Brnabić je prokomentarisala i početak prijave nelegalnih objekata na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima ("Svoj na svome"), koja počinje danas i trajaće do 5. februara.

"Ukoliko bude bilo potrebe, produžiće se i posle 5. februara", rekla je Brnabić.

Takođe, navela je da će oni građani kojima treba pomoć pri popunjavanju imati od danas na raspolaganju hiljade službenika u lokalnim samoupravama, ali takođe i na 586 šaltera Pošte, a da će od 12. decembra biti još 180 dodatnih mesta u okviru prostorija Telekoma Srbije.