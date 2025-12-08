Slušaj vest

Opsednutost Hrvata Srbima, predsednikom naše zemlje Aleksandrom Vučićem i generalno svim potezima i uspesima Srbije na međunarodnom nivou ne jenjava!

Štaviše, pojačava se iz dana u dan, a hajku predvode hrvatski mediji koji ne biraju sredstva da unize Srbiju. Neumesna i skandalozna karikatura patrijarha Porfirija koja se našla na naslovnoj strani Hrvatskog tjednika dodatno je usijala već uveliko vrele i otrovne poruke iz susedne nam države.

Naime, Hrvatski tjednik je prikazao patrijarha srpskog Porfirija s krvavim nožem među zubima i povocem u rukama, a na povocu je Milorad Pupovac, predsednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS), koji krvavim zubima grize Hrvatsku. Uz tekst iznad karikature stoji poziv na veliki skup otpora "jugosrpskim fašistima".

Desnica ne miruje

Bez obzira na to što Hrvatski tjednik na medijskoj sceni susedne nam države važi za opskurni list, poznat po radikalno desnim stavovima i bizarnim naslovnicama, ova skandalozna naslovna strana postala je viralna i radosno je dočekana upravo od radikalnog dela hrvatske javnosti - onog koji podržava ustaški pozdrav "Za dom spremni", onog kojem je ustaštvo poželjno, a ono malo Srba koji su ostali u Hrvatskoj problematično.

I ne samo Srbi u Hrvatskoj. I Srbi u Srbiji, i Srbija, i sve u vezi sa Srbijom. Tako je zagrebački desničarski tabloidni portal "7dnevno" označio srpsku Bezbednosno-informativnu agencija (BIA) kao jednog od organizatora nedavnog antifašističkog skupa.

Kako je objavio taj portal, srpska BIA je navodno skovala tajni plan sa Sorošem i predstavnicima levice u Hrvatskoj da sruše tamošnju vlast?!

"Srpska BIA, Soroš i levica iza marša sa zvezdom. Plenković će se smrznuti kada vidi šta je glavni cilj. Cilj im je izazivanje masovnih demonstracija, a posledično i rušenje Plenkovićeve vlade", glavni je naslov na ovom portalu.

Faktor nestabilnosti

Antisrpska kampanja u hrvatskim medijima pokazuje pravo stanje hrvatske države - ona nije ni moderna ni uređena, već ona u kojoj se krši temeljno načelo današnjeg sveta - antifašizam, kaže za Kurir Miodrag Linta, predsednik Saveza Srba iz regiona.

- Ta zemlja živi zarobljena duboko u svojoj genocidnoj ustaškoj prošlosti, a sada smo svedoci procesa rehabilitacije ustaštva i NDH. Naravno, u pitanju je jedan od pokušaja skretanja pažnje sa unutrašnjih problema Hrvatske, jer tamo je počeo novi talas ustašizacije najvećim nacističkim skupom u posleratnoj Evropi (koncertom Marka Perkovića Tompsona, prim. aut.) - jasan je Linta.

Dodaje i da je Hrvatska faktor nestabilnosti na Zapadnom Balkanu.

- Zamenom teza stalno optužuju Srbiju, a jedna od tih tema je i pitanje nestalih lica. To bi trebalo da bude civilizacijsko humanitarno pitanje, a u Hrvatskoj je političko. Prema pouzdanim podacima, od 1.740 nestalih lica, koliko se zvanično nalazi na hrvatskom spisku, preko 1.000 su srpske nacionalnosti, a manje od 700 je Hrvata, i zato odbijaju da objave nacionalnu pripadnost nestalih - zaključuje Linta.

Dačić: Nedopustiva karikatura Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić najoštrije je osudio uvredljivu karikaturu na naslovnoj strani "Hrvatskog tjednika", poručivši da Srbija neće ćutati kada se ismevaju stradanje i istorijske činjenice o genocidu nad Srbima u NDH. "Uvredljiva i potpuno nedopustiva karikatura koja se našla na naslovnoj strani 'Hrvatskog tjednika', a na kojoj je prikazan srpski patrijarh kako drži nož u zubima, predstavlja grubu provokaciju i svesno poigravanje sa simbolima srpskog stradanja tokom NDH. Još je šokantnije što je ova karikatura objavljena baš na dan konferencije o Jasenovcu, mestu najtežeg stradanja srpskog naroda u Drugom svetskom ratu", rekao je Ivica Dačić.

Sami sebe demantovali

Poznati "Jutarnji list" se bavio Srbijom i Evropskom unijom uz sraman naslov "Vučić počeo žestok obračun s Hrvatskom, ali ovo je prava istina: Evo koje sve države blokiraju Srbiju".

Od naslova je još sramniji tekst gde u prvom pasusu novinar Jutarnjeg piše da su mediji u Srbiji započeli kampanju protiv Hrvatske zbog NAVODNE hrvatske blokade otvaranja klastera 3 u pristupnim pregovorima Srbije sa EU.

Međutim, novinar se po svemu sudeći zaneo u svojim lažima, pa je već u petom pasusu demantovao sam sebe.

"Dakle, izvući samo Hrvatsku kao nekog ko ‘blokira Srbiju‘ je u svrhu domaće propagande u Srbiji, iako verovatno ni Hrvatska nije preterano za otvaranje tog klastera u ovom trenutku", navodi novinar Jutarnjeg, sa akcentom na "Ni Hrvatska nije preterano za otvaranje TOG klastera".