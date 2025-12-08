Slušaj vest

Usled nemoći da povrate ozbiljniji broj ljudi na protestima, blokaderi u prve redove sve više isturaju one najekstremnije. Tako je i javni prostor gotovo preplavljen blokaderima koji zagovaraju radikalizaciju protesta i vide nasilje kao legitimno sredstvo da se napadnu državne institucije i osvoji vlast sa ulice.

Blokader Zoran Đajić samo je poslednji u nizu koji se otvoreno zalaže za primenu petooktobarskog scenarija, upad u RTS i druge institucije, te predlaže da na prvom sledećem protestu bude upotrebljena teža mehanizacija!

- Ono što smo uradili 5. oktobra ne bismo uspeli da nije bilo bagera koji je srušio vrata na RTS-u. Mislim da mi na sledećem skupu, pored masovnosti građana, moramo da omasovimo malo i tu mehanizaciju i moramo da pokažemo da šatorsko naselje ispred skupštine mora da se skloni. Nije bitan način na koji će biti sklonjeno, ali se to mora skloniti. Busamo se u grudi i govorimo da smo pobedili ove i one, a ne možemo da pobedimo pedesetak kriminalaca puštenih iz zatvora i iz ludnice i koji vladaju Srbijom - izjavio je Đajić u emisiji "Bez cenzure".

Poređenje bez smisla

Ljubomir Đurić, potpredsednik Centra za nacionalnu politiku, kaže za Kurir da su ekstremizam i pozivi na nasilje nedopustivi, a da poređenje sa događajima 5. oktobra 2000. godine nema smisla.

Ljubomir Đurić Foto: Kurir Televizija

- Peti oktobar je posledica izbora održanih 24. septembra 2000. godine i samim tim današnja situacija nije uporediva s tom. Pozivati na upadanje bagerima ili drugom mehanizacijom u institucije je neprihvatljivo u bilo kom slučaju, čak i kada govorimo o petooktobarskim dešavanjima. Eksteremizam i pozivi na eksalaciju nasilja ne doprinose rešavanju trenutnih problema i pozivati se na najekstremnije događaje iz prošlosti može dovesi samo do situacije koja nikome ne ide u korist. Svaki vid ekstremizma mora biti javno osuđen i sprečen od nadležnih, dok pozivi na nasilje samo podubljuju društvenu krizu - smatra Đurić.

Politički analitičar Dejan Lisica ocenjuje da sve ogoljeniji pokušaji da se protesti radikalizuju i pretvore u sredstvo za nasilnu promenu vlasti. Za njega je šokantno i krajnje opasno javno pozivanje na rušenje ustavnog poretka i ponavljanje scenarija od 5. oktobra.

Dejan Lisica Foto: Privatna Arhiva

- Đajić je samo jedan u nizu onih koji podstiču ovakve nemire i haos. Ovakvo otvoreno pozivanje na nasilno rušenje vlasti, uz upotrebu mehanizacije i stvaranje nereda, ima jasne korene i ciljeve. Kako se čini, Đajić i njemu slični razumeju samo jezik nasilja, što ih čini glavnim generatorima takvog ponašanja. Realno stanje na lokalnim izborima, održanim od početka blokada do danas, jasno pokazuje da SNS uživa sve veće poverenje građana. Ovo je direktna suprotnost bezidejnoj politici i politici nasilja koju zastupaju svi opozicioni akteri - ocenjuje Lisica.

Nedostaju im programi

On dodaje da kod blokadera izostaju političke ideje i programi koje će ponuditi građanima, pa umesto toga uporno prikazuju 5. oktobar kao pozitivan događaj.

- Ovo je posebno cinično, budući da je "DOSmanlijska" vlast, koja je tada nastala, donela mnogo zla ovom narodu, od čega se Srbija i dalje oporavlja. Ovakvi javni pozivi na rušenje ustavnog poretka predstavljaju ozbiljnu pretnju po stabilnost i bezbednost zemlje. Shodno tome, pozivamo nadležne da se hitno pozabave izjavama Zorana Đajića koje direktno pozivaju na nasilje i rušenje ustavnog poretka. Pozivi na nasilje ne smeju postati deo političkog dijaloga u Srbiji. Demokratija se brani na izborima, ne na ulici uz pomoć bagera - zaključuje Lisica.