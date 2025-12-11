Slušaj vest

Uoči svečanosti, predsednik Vučić govorio je o svim važnim i aktuelnim temama za Srbiju.

Jedna od njih bila je i otvaranje Klastera 3 u procesu pristupanja EU, što je posebno aktuelno posle njegove sinoćne posete Briselu i razgovorima s najvišim zvaničnicima EK i EU.

Na pitanje kad će biti otvoren Klaster 3, Vučić je kratko rekao: Ne znam.

- Hrvatska to radi lukavo, sve iza zatvorenih vrata i protiv Srbije i protiv mene lično! A da im ja glumim Crnu Goru i dodvoravam im se, to ne dolazi u obzir...

Vučić je kazao i da Hrvatska kupuje tenkove najbolje u svetu od kojih svaki košta 35-40 miliona evra... Dodao je i da smo mi jači u vazduhu ali da Hrvatska ima jaku vojsku, te da ga brine taj savez sa Prištinom jer sigurno neće protiv Austrije...

"Zanima me zbog čega se Hrvatska naoružava, pitanje je za šta se spremaju"

Vučić je kazao da se Hrvatska ozbiljno naoružava, i da joj on čestita na sredstvima koja izdvaja za novo oružje, ali da ga zanima zbog čega to radi.

- Pitanje je za šta se spremaju, posebno posle onog vojnog saveza sa Prištinom i Tiranom. Svi ostali u susedstvu su u NATO, a ne verujem da se spremaju da napadnu neutralnu Austriju, rekao je Vučić i prokomentarisao i hrvatsku nabavku 44 tenka Leopard 2, Vučić je rekao da su to verovatno najmoćniji i najbolji tenkovu na svetu i da to hrvatskoj vojsci daje ogromnu prednost.

- Radićemo i mi nešto na dodatnoj zaštiti (tenkova), ali ja im čestitam na tome. Kupiti 44 tenka sa takvom zaštitom je velika stvar. To ih neće izaći manje od 35 do 40 miliona evra po komadu i to je ogromna cena. Ja bih kupovao nešto drugo, kao što i kupujemo nešto drugo, rekao je Vučić i dodao da Srbija i dalje ima prednost u oklopnim vozilima guseničarima, dok Hrvatska ima više točkaša.

- Iako su Hrvati kupili 12 rafala, imaćemo značajno jaču flotu i lovaca i bombardera. U helikopterima smo snažniji i bićemo još snažniji. U protivvazduhoplovnoj odbrani takođe smo snažniji, iako su oni jaka vojska. Ulažu veliki novac...

- U protivvazduhoplovnoj odbrani, snažniji smo od Hrvatske, ali oni su izuzetno jaka vojska i tu nema velike filozofije. Kupili su još 18 haubica Cezar, svaka čast, ulažu ogroman novac. Pokrenuli su i redovni vojni rok pre nas, iako smo mi ranije pokrenuli inicijativu o tome.

- Razlog je što se kod nas sve što uradite odmah suoči sa otporom, svi su protiv svega i potrebno je milion godina da se nešto sprovede u delo. Ali uradićemo to brzo, i ove godine će krenuti vojni rok u trajanju od 75 dana.

- Uprkos protivljenju toj ideji, i Srbija će u toku 2026. godine vratiti obavezu služenja vojnog roka.

Vučić je kazao i da Srbija ćuti i nastavlja da unapređuje svoju vojsku, a kad to bude i nabavljeno, iznenadiće se svi...