- Kada se 10-15 dana posle izbora ponove izbori na istzom mestu, rezultati su slični, ali mi smo dobili 23 glasa više, velika izlaznost, uvećali smo prednost, dobili smo 72 odsto glasova, blokaderi 21 odsto, rekao je Vučić uključivši se jutros iz Niša za TV Prva.

- Kad vide da je đavo odneo šalu i šta sve govore blokaderi, glasaju ljudi za nas. Mladima je bilo prihvatljivije da kažu da će glasati za njih, a onda kad vide da je đavo odneo šalu, glasaju za nas, rekao je Vučić podsetivši na svojevremeni slučaj sa Belim Preletačevićem.

- Uskoro kreću letovi za Dortmund a moramo da gledamo i kako da za sever Italije vratimo lou-kost letove, kao i da još jedan let Er Srbije premestimo na aerodrom Niš, gledaćemo kako da ga unapređujemo nadalje jer ima bolju poziciju od beogradskog ali slabiju opremljenost, dodao je Vučić kad je reč o Nišu.

- Danas je u Nišu prosečna plata 900 evra, a od biće i viša, rekao je Vučić i dodao da je to razlog za odlazak Geoxa i Leonija, jer naše plate više nisu male.

- Danas je veliki dan za nas, otvaramo Ariston, sa njima sam imao samo 3 susreta u Dalasu i 4 u Srbiji. Ko misli da je tako lako dovesti kompaniju u Srbiju koja zapošljava 100 ljudi, taj tako nešto nikad nije radio... Ta fabrika nije važna samo za ljude, nego i za grad, opštinu, transferna sredstva, da se grade vrtići... Država mora da da subvencije, da im garantuje sigurnost, bez fabrike nema života, bez ekonomije nema života.. Baš sam ponosan i srećan to je nešto što niko ne može da nam oduzme. Niš je dobio auto-put do Kalotine, do Sofije do severnomakedonske granice, pa do Merošine a imaće i do Prokuplja i Merdara...

- Niški aerodrom je napredovao, radimo severnu obilaznicu koja košta 150 miliona evra, ovog puta je obrnuto pare ovog puta ne idu u Beograd nego u Niš a oni obmanjuju ljude i kažu naše pare idu u Beograd, a sve ovo Niš ne bi mogao da finansira sledećeih nekoliko desetina godina, kaže Vučić.

- Gradićemo brzu prugu Beograd - Niš, porodilište od 67 miliona evra, drugu fazu KC Niš i stadion lepoticu za 15.000 ljudi, radi se novi nacrt, pa muzej...

- Drugačije lice jugoistoka Srbije i Niša, pa Gadžin Han i Merošina, i tamo imamo mnogo toga da uradimo

O NIS-u

- Građani dosad nisu osetili, ali osetiće... Kad banke prekinu platni promet s NIS-om, nećete imati pumpe u 51 mestu, ljudi će morati da putuju 30-40 km do pumpe, kaže Vučić i dodaje: Mi ćemo to rešiti 15. januara, izdržaćemo još ovih mesec dana, ali problem je što sad idu Nova godina, Božić...

- Uvozimo derivate, imamo timove koji rade, uskoro ističu operativne rezerve NIS, posebno što se tiče dizela, i tu počinju naši problemi, radićemo dan za danom...

Vučić je kazao i da razume Ruse jer oni žele da ostanu u Srbiji, nije njima pitanje para već pozicije ali Srbija ne može da opstane bez rafinerije... Srbija neće ukrasti ništa, ali ako bude primorana Srbija će platili visoku i previsoku cenu, spremili smo i pare za to, spremili smo se za svaku vrstu scenarija.

- Smejali su mi se za gorivo što sam proveravao svaki dan koliko imamo, pa za brašno, žito, pirinač, grašak, pasulj, pa sam otkrio kako su krali žito pa smo i to doveli u red

- Garantovaćemo ljudima energetsku bezbednost, nama celo zdravstvo ide na dizel...

- Veća mi je briga struja za 10-ak godina tako da nam treba jedna nuklearka ili dve manje, a treba nam juče, rekao je Vučić dodavši da se uz veštačku inteligenciju i električne automobile treba spremati za budućnost.

O Klasteru 3: Hrvatska to radi lukavo, sve iza zatvorenih vrata i protiv Srbije i protiv mene

Na pitanja kad će biti otvoren Klaster 3, Vučić je kratko rekao: Ne znam.

- Hrvatska to radi lukavo, sve iza zatvorenih vrata i protiv Srbije i protiv mene! A da im ja glumim Crnu Goru i dodvoravam im se, to ne dolazi u obzir...

Vučić je kazao i da Hrvatska kupuje 144 tenka najbolja u svetu od kojih svaki košta od 35-40 miliona evra... Dodao je i da smo mi jači u vazduhu ali da Hrvatska ima jaku vojsku, te da ga brine taj savez sa Prištinom jer sigurno neće protiv Austrije...

Ustav neće biti promenjen, predsednik će biti neko drugi

- Ustav neće biti promenjen, predsednik će biti neko drugi, a ko će biti premijer to će narod da kaže, narod bira vlast... A nigde nisam rekao da ću da se kandidujem za premijera, a što brinete pa kažete on će da vlada još 10 godina, pa kako ću da vladam kad sam hitler, nepomenik, nisam sin svoga oca i slično...

"Prošetaću Nišom večeras, nego šta ću!"

Prošetaću Nišom večeras, nego šta ću! Znaju da kradu toalet-papir u Skupštini! Ja sam Ariston koji će da zaposli 300 ljudi doveo iz Davosa, na svoje ime i na svoj ugled. Jedini sam bio tamo koji je sedeo u sali i slušao od ujutru od uveče, da nešto naučim...

"Bilo bi fer da tu optužnicu za Generalštab podignu protiv mene"

- Bilo bi fer da tu optužnicu za Generalštab podignu protiv mene, a to će biti kruna moje karijere! A ne da dižu protiv nekih drugih ljudi, Jelače, Selakovića, koji nisu ništa krivi...

- A zašto će to biti kruna... Meni je ostalo još samo to da se vidi i formalno-pravno kako sam bio progonjen, svakome sam kriv za sve, radio sam u nemogućim uslovima...

Peđa Mijatović mu je, kaže, poslao i poruku da se godinama pitao kako mu je lopta tako završila a Vučić mu je napisao kako se nisi setio da sam ja kriv za tvoju prečku!

"Umoran sam, noćas sam u 1 došao u Niš"

- Umoran sam, noćas sam u 1 došao u Niš, a već jutros u 7 imao sam sastanak s Bajatovićem...

Predsednik Vučić se uključuje iz Niša gde danas prisustvuje svečanoj ceremoniji otvaranja fabrike za proizvodnju cilindara, rezervoara i toplotnih pumpi Ariston Cimate Solutions

On je gost u Jutru na TV Prva u 10 sati.

Podsetimo, predsednik Vučić će nakon svečanog otvaranja obići završne radove logističko-industrijskog parka CTPark.

Predsednik će potom obići proizvodni pogon fabrike za proizvodnju čeličnih komponenti i podsklopova za široku paletu kranova iz proizvodnog programa kompanije Palfinger.