Profesor blokader Ognjen Radonjić, član tzv. Anketne komisije, ponizio je "studente blokadere" na opozicionoj N1 u emisiji kod voditeljke Nataše Miljković.

Tenzično je bilo od samog starta jer je Miljkovićeva sve vreme pokušala da "izvuče" nešto pozitivno o blokaderskom pokretu od profesora Filozofskog fakulteta, ali joj to niko nije uspevalo, zbog čega je nekoliko puta i povisila ton.

Međutim, Radonjić se nije dao kad ga je najpre upitala da li je protest najavljen za 28. decembar, gde "studenti" žele da skupljaju potpise", mudar način kampanje i pokušaj da se stupi u kontakt sa narodom.

- Pa sa tim potpisima... Imao sam ja neke razgovore sa studentima, priča je bila i pre osam, devet meseci, kada je to trebalo da se krene sa tim potpisima. Neće to dati efekat koji se traži,ovi ljudi na vlasti idu iz dana u dan (među ljude, prim. nov.) - pričao je Radonjić.

Voditeljka je potom rekla da je profesorka iz Novog Pazara poručila "samo čudo može da nas spasi, da svi ustanu", na šta je Radonjić odgovori:

- Pa eto, slažem se - posle čega je usledilo pitanje šta je to čudo, uu insistiranje da se ranije to dešavalo, da se ustajalo, na šta se Radonjić iznervirao.

- Čudo je zato što se to ne dešava. Ko je ustao, pobuna se desila u prosveti, ko je nas podržao? Koji su se drugi društveni slojevi digli? Osim što su tvitovali, podržavali, šetali se... Od toga nema rezultata - zaključio je Radonjić.