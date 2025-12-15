Slušaj vest

Blokaderi su od početka protesta insistirali na anonimnosti, ali su neki ipak iskočili u prvi plan. Po svaku cenu su želeli da se predstave kroz kolektivno vođstvo, ali su ipak određene persone sebe smatrale vođama. Borba za pravdu se za te lidere pretvorila u borbu za ličnu promociju i opipljivu korist, najčešće materijalnu.

O tome svedoče Petar Đurić, braća Lazar i Luka Stojaković, Pavle Cicvarić... Njihov razvojni put od perioda pre pada nadstrešnice do perioda posle ulaska u proteste otkriva iskrenost njihove borbe i primer je unovčavanja blokaderske "karijere".

Revolucija iz "poršea"

Petra Đurića iz pokreta nazvanog po njegovoj rečenici "Ćale, ovo je za tebe", upoznali smo na nasilnim protestima u julu 2020. godine u jeku kovida - kada je Đurić za jednu televiziju rekao da sve to radi "za ćaleta" koji je preminuo od koronavirusa u zemunskoj bolnici, jer, kako je ustvrdio "nije bilo respiratora".

Petar Đurić bio je tek jedan od demonstranta koji je počeo da se ističe po svom nasilnom ponašanju, a zatim i hapšenju za krivično delo pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja. Izlazak iz anonimnosti očigledno mu je doneo i benefite.

1/5 Vidi galeriju Blokader Petar Đurić u Dubaiju Foto: Printscreen/Instagram, Nemanja Nikolić, Printscreen/Instagram

Vožnja "jaguara" sa prelepljenim tablicama, pa šepurenje u "porše kajenu" i nedavno poziranje u bazenu luksuznog hotela u Dubaiju, samo ilustruju deo razmetanja ovog "revolucionara".

Blokader Petar Đurić u skupocenom porše kajenu Izvor: Kurir

Sličan primer pružaju i "braća roleks" - Lazar i Luka Stojaković, najpoznatiji studenti blokaderi. Lazar je poznat po svom omiljenom roleksu, ali i po tome što je u jeku blokada fakulteta u Srbiji otišao na plaćenu praksu u Nemačkoj.

1/6 Vidi galeriju Blokaderi braća Stojaković - rolks, BMW, luksuz, Nemačka Foto: Instagram, Printscreen/TikTok, Prinskrin Instagram

Luka je najpoznatiji po svojoj "akciji" u Crnoj Gori, gde ga je u februaru zaustavila ne crnogorska policija, kada je odbio testiranje na opojna sredstva. Braća Stojanović ponovo su povremeno na ulici, a do centra zbivanja ne idu peške, već u svom udobnom mercedes benzu - C klasa W206. Ovakav model košta oko 49.000 evra.

Mercedes Lazara i Luke Stojakovića sa specijalnim tablicama - LL Foto: Kurir

I užički blokader sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu Pavle Cicvarić odavno je izašao iz anonimnosti i za sebe namenio ulogu lidera i to političkog.

Otac ovog blokadera, Radovan Cicvarić je direktor NVO Užički centar za prava deteta (UCPD), koja je 2023. prihodovala skoro 7 miliona dinara, mahom iz inostranih izvora. Iza UCPD se, tvrde izvori, krije Regionalni EU resurs centar za civilno društvo u Srbiji koji deluje u okvirima ove NVO kojim rukovodi supruga Radovana Cicvarića. Ova organizacija zadužena je za preraspodelu sredstava EU… Radovanov UCPD blisko sarađuje sa NVO sa Beogradskom otvorenom školom, finansiranom od strane Fondacije za otvoreno društvo Džordža Soroša i, svojevremeno, USAID.

Pavle Cicvarić sa ocem Radovanom Foto: Printscreen

Pavle Cicvarić je u protestima i blokadama svega još od 2023, kada je opozicija sramno iskoristila tragedije u Ribnikaru i Mladenovcu da optuži državu za dva masakra, počinjena od strane dva pojedinca. Pavle se još tada našao u prvom redu grupe "Studenti protiv nasilja" da zgrabi deo kolača za porodično preduzeće. Od tada je uvek bio tamo gde se konfrontacijom sa policijom stvaraju tenzije, a išao je i do Brisela da "objasni situaciju" tamo gde treba, gostovao je u Utisku nedelje, redovno davao izjave za medije Junajted grupe, u Vremenu mu objavili veliki intervju...

Prethodna garda

Svi ovi liderčići na dobrom su putu da postanu Čedomir Jovanović, nekadašnji studentski lider koji je gotovo preko noći naplatio svoje usluge i bez dana radnog staža uspeo da za sebe obezbedi raskošan život.

Nekada klinac s ulice, s krivim zubima i uvek u istoj jakni, Čeda je postao sinonim za luksuzan život.

Čedomir Jovanović na studentskim protestima 1996/97. Foto: Printscreen Facebook

Odela, putovanja, skupi hobiji, privatne škole za decu - sve je to ono po čemu mlađe generacije pamte Jovanovića ne sećajući se njegovih "revolucionarnih" dana, kao studenta na protestima

Jedan od podsetnika na Jovanovićevu evoluciju Foto: Printscreen

Iz tog revolucionarnog talasa sa kraja devedesetih isplivao je i Srđa Popović, aktivista i jedan od osnivača Otpora. On je s tom organizacijom predvodio petooktobarske promene u Srbiji, a kasnije je te iste metode prodavao zainteresovanim stranama u mnogim drugim zemljama, pa ukoliko se o Srđi Popoviću informišete na Vikipediji saznaćete da je "jedna od ličnosti koja je pomogla Obojenim revolucijama i Arapskom proleću".

Srđa Popović Foto: Marina Lopičić

Srđa Popović je nakon 5. oktobra bio narodni poslanik u nekoliko saziva, pomoćnik ministra u Ministarstvu ekologije u vladi Zorana Đinđića, savetnik za održivi razvoj potpredsednika vlade Božidara Đelića i predsednik ekološkog fonda Ecotopia.

Srbija je dobar primer kako se rušenje države ili samo priča o rušenju države može isplatiti, ali samo za određene ličnosti. Poslednji pokušaji ostali su samo na priči, ali su i na tome iznedrili "zaslužne prvoborce" sa roleksima, jaguarima, poršeima i drugim statusnim simbolima.

Za one druge, njihove saborce koji nemaju nikakvu vajdu od protesta, dovoljni su samo izdržljivi đonovi.

Nova elita koja se brzo odvaja od mase Politički analitičar Srđan Barac kaže za Kurir da gledamo dobro poznat obrazac po kojem se protesti predstavljaju kao autentični bunt običnog naroda, a u njihovom vrhu sve češće izranjaju pojedinci čiji stil života sve manje liči na ono za šta se navodno bore. - Skupi satovi, luksuzni automobili i nagla medijska afirmacija pojedinih vođa otvaraju legitimno pitanje: ko tu koga zapravo vodi i u čije ime i za čiji račun. Takvi fenomeni nisu izuzetak, već pravilo u političkoj istoriji. Gotovo svaka revolucija, naročito ona bez jasnog programa, liderstva i odgovornosti, proizvodi novu elitu koja se brzo odvaja od mase. U početku se govori o idealima, pravdi i borbi protiv sistema, a vremenom se ispostavi da je sistem samo promenio lica, ali ne i suštinu. Paralele sa nekim figurama iz ranijih političkih prelomnih perioda u Srbiji nameću se same - naglašava on.