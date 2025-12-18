Slušaj vest

Uglješa Mrdić, poslanik i predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, izjavio je da je neophodno da se hitno usvoji set pravosudnih zakona i zakaže sednica Skupštine Srbije na kojoj bi se raspravljalo o izveštaju Odbora za pravosuđe, u kojem je, kako je naveo, glasano za neusvajanje izveštaja o petogodišnjem radu Vrhovnog javnog tužilaštva.

Mrdić je istakao da je "krajnje vreme za smenu vrhovne javne tužiteljke Zagorke Dolovac", kao i za procesuiranje, kako je rekao, svih odgovornih u pravosuđu, uključujući i tužioca Mladena Nenadića.

- Hitno mora da se ide na smenu Zagorke Dolovac i njeno procesuiranje. Svako ko je prekršio zakon, bez obzira na funkciju, mora da odgovara. Ako smo pravna država, zakon mora da važi za sve - izjavio je.

Zagorka Dolovac Foto: Milan Ilic

On je objasnio da se smena Zagorke Dolovac može sprovesti kroz promene zakona ili Ustava, njenu ostavku ili razrešenje u Skupštini Srbije, za koje je potrebna tropetinska većina.

- Ako je za izbor Vlade glasalo 153 poslanika, a za predsednika Skupštine više od 150, ne vidim zašto ne bi mogla da se obezbedi podrška za smenu Zagorke Dolovac. Nakon toga treba izabrati vrhovnog tužioca koji će raditi u interesu države Srbije - rekao je on za TV Informer.

Mrdić je naglasio da je procesuiranje Vrhovne tužiteljke moguće i pre same smene, "ukoliko postoje elementi krivične odgovornosti", dodajući da zakon mora biti isti za sve – od tužilaca do narodnih poslanika.

Predsednik Odbora za pravosuđe naveo je i da je poverenje građana u pravosuđe poljuljano, ali da se ono vraća "zahvaljujući borbi narodnih poslanika protiv, otetog tužilaštva i sudstva“.

- Građani sve više veruju zakonodavnoj vlasti i podržavaju nas u borbi da pravosuđe vratimo pod kontrolu države Srbije, rekao je Mrdić.

Komentarišući odluku američkog investitora Džareda Kušnera da ne ulaže u Srbiju, Mrdić je odgovornost pripisao, Tužilaštvu za organizovani kriminal, opoziciji i „blokaderima“.

- To je ista ekipa. Zloupotrebljavaju institucije, šire propagandu kroz medije i odbijaju investitore od Srbije. Time nanose ogromnu štetu državi, koja se već meri milijardama - izjavio je Mrdić i zaključo da se takvo delovanje mora zaustaviti kako bi Srbija sačuvala mir, stabilnost i nastavila da privlači nove investicije.