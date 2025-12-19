kad si u panici - udri po predsedniku

kad si u panici - udri po predsedniku

Blokaderska Nova nastavlja medijsku manipulaciju, ovaj put iskoristivši dolazak predsednika Gruzije Mihaila Kavelašvilija u Beograd kako bi tu zvaničnu državnu posetu šefa gruzijske države predstavila kao "Posetu kojom Vučić šalje poruku Briselu i Zapadu"!

Upravo je to i naslov teksta u tabloidu "Nova", koji se našao i na naslovnoj strani, a koji poručuje da je "odluka da Srbija bude domaćin ovakve posete neposredno nakon odbijanja odlaska na Samit Evropske unije, predstavlja snažnu poruku upućenu Briselu i Zapadu, a to je da se pokaže distanca prema evropskim integracijama".

Tekst u tabloidu Nova

Tako je ovaj blokaderski medij po ko zna koji put zloupotrebio neki događaj u dnevno-političke svrhe, insinuirajući da je poseta predsednika Gruzije, koja se mesecima unapred priprema po ustaljenim diplomatskim protokolima, ad-hok potez Vučića!

Ukoliko čitate ovaj tekst, ne uzimajući u obzir diplomatske procedure svake države pa i Srbije, doći ćete do zaključka da se važne državničke posete ne planiraju već se sve odvija haotično, a kako vas tabloid Nova ubeđuje - predsednik Srbije ima takvu moć da sve organizuje i spakuje "očas posla": pozove telefonom nekog predsednika (u ovom slučaju gruzijskog), taj predsednik s druge strane otkaže sve svoje obaveze, sedne u avion i doleti u Beograd, gde je opet sve "očas posla" promenjeno i podređeno tom događaju, od svečanog dočeka, sastanaka delegacija, obraćanja medijima, pa i razgovora sa ostalim predstavnicima vlasti!

Prosto neverovatno!

Ili što bi rekli onomad u Crnoj Gori - Vučić nagovorio Makrona da blokira otvaranje dva poglavlja!

Blokaderska Nova osim što posetu Kavelašvilija pokušava predstaviti kao "političku poruku", našu diplomatiju prikazuje kao improvizaciju! A svako iole ozbiljan (pa i ozbiljan medij) vrlo dobro zna da se državne posete ne zakazuju preko noći, da protokol, bezbednost i diplomatija ne funkcionišu improvizovano, i da, pre svega, posete na ovakvom nivou nisu ničiji lični hir!

Ali sve ove činjenice blokaderski tabloid ne ističe u prvi plan, već pokušava da iskoristi to što je Gruzija obustavila pregovore o prodruživanju EU.

I na kraju dolazimo do suštine, na kraju se vraćamo na početak svake blokaderske priče: nije ovo napad na posetu Kavelašvilija, nije ovo napad na Gruziju, ovo je politički napad na predsednika Srbije.

A kad smo već kod poruke koju je Vučić poslao - i tu da se vratimo na početak: nisu predsedniku Srbije potrebne odavno ugovorene posete stranih državnika za neke poruke između redova! Aleksandar Vučić je vrlo jasnu poruku poslao u utorak uveče Evropskoj uniji time što Srbija nije imala predstavnika na Samitu "Zapadni Balkan - EU".

I upravo to je ono što najviše boli blokaderske medije: Srbija koja odlučuje sama, predsednik koji ne mora da se krije iza insinuacija i država koja po pravilima diplomatije.