Vladanu Đokiću, rektoru Univerziteta u Beogradu, očigledno smeta transparentnost u trošenju novca, pa zahtevom upućenim premijeru Srbije Đuri Macutu kojim traži hitno donešenje odluke o odlaganju uvođenja visokoškolskih ustanova u Sistem za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje (SPIRI) pokušava da zajedno s blokaderima dobije energiju nezadovoljstva kako bi krajem decembra krenuli da prave haos!

Lažni pritisak

Ovo je za Kurir rekao Milan Petričković, profesor na Fakultetu političkih nauka, koji je dodao da očigledno rektoru Đokiću i delu blokadera iz tog rektorskog kolegijuma i po fakultetima ne odgovara da se uvede sistem SPIRI, jer bi se tako kontrolisao transfer novca.

- Njima bi dobro došla jedna vrsta zamešateljstva da prikupe energiju nezadovoljstva kako bi mogli da se na nešto zakače, jer to su koristili kao metodologiju sve vreme kako bi imali lažni povod za pravljenje haosa. Zadržali su šačicu tih političkih aktivista na fakultetima i čine sve da se podigne talas nezadovoljstva kako bi opet krenuli u aktivnosti - ocenjuje Petričković.

Sagovornik Kurira dodaje i da Đokićev zahtev nema logičnu argumentaciju.

Milan Petričković: To je provokacija i sinhronizovano dejstvo Foto: Kurir Televizija

- To je provokacija i sinhronizovano dejstvo kako bi u javnosti predstavili lažni pritisak države na fakultete. Sve to se pretvara u jednu vrstu samovolje i otimanje od države univerziteta kao institucije. Vrlo je neprimereno i jedna vrsta ispada iz domena akademskog ponašanja da se tako obraća predsedniku Vlade, koji je kulturno pozvao na dijalog - zaključuje Petričković.

Rektor Đokić, jedan od ideologa blokadera, podsetimo, svoju nesvakidašnju molbu je pravdao time da "ne postoje tehnički preduslovi", a potom je i pripretio.

- Ako i pored svih dobronamernih upozorenja, molbi i apela ne dođe do odlaganja uvođenja sistema SPIRI, odgovornost će snositi politički akteri koji nisu želeli da saslušaju i uvaže argumente, sugestije i kritike - poručio je Đokić putem Instagrama.

Akademski odgovor

Ubrzo mu je na dostojanstven način odgovorio premijer Macut, poručivši da "o pitanjima visokog obrazovanja ne treba razgovarati putem medija, već akademski i kolegijalno".

- Želeo bih da vas podsetim da je uvođenje visokoškolskih ustanova u SPIRI na vaš zahtev već odloženo prošlog decembra na godinu dana. Kako je ovaj sistem u potpunosti zaživeo i vrlo rado prihvaćen na nivou osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, ne vidim razlog za neočekivani zahtev za novo i neobjašnjivo odlaganje, jer ne postoje nikakvi realni razlozi za to - poručio je premijer Macut.