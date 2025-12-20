Slušaj vest

Nakon što je kandidatkinja za članicu Regulatornog tela za elektronske medije (REM) Lumturije Ameti, koju je predložio Nacionalni savet Albanaca, saopštila da se povlači iz daljeg procesa izbora, jer je čak 20 od ukupno 24 nacionalna saveta manjina u Srbiji dalo podršku kandidatu mađarske nacionalne manjine Ištvanu Bodžoniju i na taj način poručila da ne želi da bude označena kao jedan od glavnih krivaca za neotvaranje Klastera 3, četvoro već izabranih članova REM-a podnelo je ostavke!

Oni su tako pokušali dodatno da ispolitizuju ceo postupak i - znajući da je formiranje Saveta REM jedan od glavnih zahteva Evropske unije - postali prepreka za put Srbije u EU!

Rodoljub Šabić, Mileva Malešić, Ira Prodanov Krajišnik i Dubravka Valić Nedeljković u petak su zvanično podneli ostavke jer Skupština Srbije po njihovom zahtevu, koji su mnogi okarakterisali kao ucenu, nije ponovila glasanje i izvršila je izbor između dva zakonski utvrđena kandidata saveta nacionalnih manjina.

Podela kandidata

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da je odluka loša i neodgovorna i istakla da je mnogo puta nudila dijalog da se nađu rešenja, a da je odgovor uvek bio - ne!

- Žao mi je što je četvoro izabranih članova Saveta REM podnelo ostavke. Mislim da je to loša odluka, koja je na svaki način neodgovorna i prema Srbiji, od toga da je njima od strane Narodne skupštine ukazano poverenje, a na predlog njihovih organizacija, koje su ih nominovale i ukazale im poverenje da se bave poboljšanjem medijske scene u Srbiji. Oni su se kandidovali, a kad su izabrani - mesec dana posle toga su podneli ostavke. To je pokazatelj nepoštovanja institucija, ismevanja procesa - kazala je Brnabićeva.

Ona je dodala da "organizacije koje su predložile kandidate za članove Saveta REM koji su u petak podneli ostavke nikada nisu imali nameru da se to telo konstituiše":

- Mislim da su neki od ovih ljudi bili pod nemogućim pritiskom da podnesu ostavke i da nisu mogli da ga izdrže. Namera tih organizacija je bila da, suprotno demokratskim načelima, dođu do većine u Savetu REM. Oni su kandidate delili na "nezavisne" i "naše", i kad su shvatili da nećemo pristati na ucene, sabotirali su ceo proces. I za to imam dokaze! Oni su već jednom ovo uradili, napustili su prvi postupak za izbor članova Saveta REM - rekla je Ana Brnabić.

Predsednica Skupštine Srbije je pozvala i sve strance da potvrde ili opovrgnu njene reči da nikada u Srbiji nije postojao proces koji je bio ovoliko transparentan i inkluzivan, ali i detaljno praćen.

Prema njenim rečima, tada su na molbu Evropske komisije i Evropskog saveta našli način da se raspiše novi konkurs, iako je i tada rekla da će oni napustiti i drugi proces.

Gašenje medija?

- U prvom pozivu je 15 saveta nacionalnih manjina kandidovalo svoje predstavnike. Onda su hteli da se tih 15 nacionalnih saveta broje kao jedan glas, a potom bošnjački i albanski, svaki po jedan. Da li je to fer i demokratski? Pitala sam EU i OEBS šta sada da radimo, savet je bio da ponovimo postupak, i mi to sve uradimo. Moram da im zahvalim, mnogo su nam pomogli, pošto su se i javno oglasili i rekli da je taj postupak u skladu sa zakonom. I šta se desi? Promene mišljenje! Pa su tražili da ponovimo glasanje ili će ovih četvoro kandidata dati ostavke. Njima je bilo važno da samo "nezavisni" kandidati imaju većinu, a to su tražili da bi ugasili određene medije - kazala je predsednica parlamenta.

Brnabićeva je poručila da institucije Srbije neće biti blokirane i da će nastaviti s procesom izbora svih preostalih pet članova Saveta REM, kao da je i "dobrodošao ko želi da učestvuje". Ona je navela da su članovi koji nisu podneli ostavke izabrani članovi i da tu neće biti ponavljan izbor.

Da podsetimo, Rodoljub Šabić, bivši poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ali i nekadašnji ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu, nakon podnošenja ostavke je, u neveštom pokušaju da je opravda, nazvao predstavnike devet nacionalnih manjina ljudima sa ulice!

