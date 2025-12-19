POSEBNA ČAST ZA PORODICU VUČIĆ! Predsednik Srbije na slavi ugostio predsednika Gruzije sa suprugom: "Ustanovio sam neverovatnu sličnost u običajima"
"Posebnu čast porodici Vučić, dolaskom na slavu, priredili su predsednik Gruzije Mihail Kavelašvili i njegova supruga Tamar", napisao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić uz novu objavu na svom Instagram nalogu.
- Ustanovio sam neverovatnu sličnost u običajima naših naroda, konstatovao je Vučić a prethodno je objavio i fotografiju sa ministrom odbrane Grčke Nikosom Dendijasom.
Aleksandar Vučić je jutros, podsetimo, sa bratom Andrejom i sinom Danilom došao u crkvu na osvećenje i rezanje slavskog kolača.
On je svim građanima poželeo zdravlje i radost na ovaj veliki praznik.
- Srećna slava svima koji slave Svetog Nikolu, na zdravlje i radost, i da nam veliki svetac i Gospod Bog čuvaju Srbiju - piše u poruci na zvaničnom Instagram nalogu predsednika Srbije.