Povodom današnjeg najavljenog protesta studenata u Novom Pazaru oglasio i Gradski odbor SNS Novog Pazara koji je saopštio da Novi Pazar vekovima živi vrednosti koje pojedinci očigledno ne razumeju, suživot, poštovanje i bratstvo.

- Srbi i Bošnjaci u ovom gradu nisu učili da se gledaju preko nišana, već preko praga. Brat je brat, bez obzira na ime i veru, i ta istina je jača od svake tuđe zle namere. Danas su u naš grad došli Radomir Lazović, Biljana Đorđević, Miša Bačulov, Srđan Milivojević, Predrag Voštinić, Vladan Slavković, Rade Panić, Milan Vučetić, Siniša Jevtić i Dijana Hrka, politički marginalci i ostaci propalih politika, ljudi bez podrške i legitimiteta, koji sopstveni politički sunovrat pokušavaju da prikriju izazivanjem nereda, tenzija i podela - navodi se u saopštenju.

U saopštenju se dodaje da njihova namera nije dijalog, nije bolji život građana, niti dobro Novog Pazara. Njihova namera je haos.

- Svesno podgrevaju tenzije i pokušavaju da uvuku naš grad u sukobe u kojima bi brat udario na brata, scenario koji je Novi Pazar uvek odbijao i koji će ponovo odlučno odbaciti. Ispred Gradskog odbora Srpske napredne stranke jasno poručujemo: “Novi Pazar nije ničije eksperimentalno polje, niti pozornica za tuđe političke frustracije. Apelujemo na sve sugrađane i goste da ne nasedaju na provokacije. Ovaj grad bira mir, dostojanstvo i zajedništvo. Nasilje i podele nisu naš put i nikada neće biti” - navodi se na kraju saopštenja.

Inače, uoči najavljenog protesta u Novom Pazaru pojavili su se natpisi koji pokazuju separatističke namere blokadera. Na prilazima gradu okačeni su transparenti na kojima piše "Republika Sandžak", što je samo jedan u nizu dokaza da se iza navodne empatije prema žrtvama novosadske tragedije zapravo kriju prljave političke namere.