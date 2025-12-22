PONOŠ DOTAKAO DNO! UPOREDIO PREDSEDNIKA VUČIĆA SA MONSTRUMOM EPSTAJNOM! Iskoristio svetski skandal za svoje sitne i prljave političke poene
Lider stranke Srce uporedio je predsednika svoje države sa Džefrijem Epstajnom, američkim finansijerom, multimilionerom i osuđenim seksualnim prestupnikom koji je izvršio samoubistvo u zatvoru gde je čekao suđenje za silovanja, podvođenje maloltenih devojaka na prostiituciju, trgovinu ljudima i niz drugih najstrašnijih krivičnih dela!
Baš u trenutku kada "afera Epstajn" trese Ameriku, Ponoš je na Izbornoj skupštini Opštinskog odbora Stari grad izjavio:
"Vučić je balkanski Džefri Epstajn i svako sad gleda da li ima neku sliku s njim, a naročito oni koji su imali lude i nezaboravne noći u Beogradu i vikende na Kopaoniku", dodajući da će ozbiljni ljudi u svetu ubuduće "izbegavati da se slikaju sa njim".
Očekivano, blokaderski mediji preneli su Ponoševe reči bez ikakve osude.
Ne samo što je lider Srca sve izgovorio u trenutku objavljivanja tajnih dokumenata Epstajna, već to čini baš kada su samo tokom poslednjih četiri dana Srbiju posetili i sa Vučićem se sastali i ponosno slikali: predsednik Gruzije Mihail Kavelašvili, predsednik Slovačke Peter Pelegirini, dok je gruzijski predsednik sa suprugom čak došao na slavu u dom roditelja predsednika, što je u uradio i grčki ministar odbrane Nikos Dendijas, ali i crnogorski političar predsednik Demokratske narodne partije Milan Knežević.
Zdravko Ponoš je vrlo svestan da će ga poslanički imunitet zavšiti od bilo kakve odgovornosti za izgovorenu reč, laž ili uvredu, pa čak i ovu kojok je manipulativno pokušao da iskoristi zvučni svetski skandal koji već godinama potresa javnost i da u njega uplete srpskog predsednika.
Ne čudi nas neprimereno i manipulativno korišćenje bilo čega od strane bilo koga iz redova blokadera radi političke diskvalifikacije ljudi u vrhu vlasti, pogotovo predsednika Vučića, ali povezati ime čoveka koji je počinio teške zločine - čoveka optuženog da je decenijama vrbovao i seksualno zlostavljao maloletnice na svojim imanjima širom sveta - sa šefom sopstvene države, novi je nivo dna koji je uspeo da dotakne Zdravko Ponoš.
Da podsetimo, Džefri Edvard Epstajn (1953-2019.) bio je američki finansijer i seksualni prestupnik nad decom. Karijeru je započeo kao nastavnik, a Epstajnovo ime postalo je globalno poznato zbog opsežnih istraga o trgovini ljudima i seksualnom zlostavljanju, kao i zbog njegovih veza sa uticajnim ličnostima iz sveta politike, biznisa i društvene elite.
Nakon hapšenja 2019. godine i smrti u zatvoru, slučaj je ostao predmet javnih rasprava, pravnih postupaka i medijskih istraživanja.
Kurir Politika