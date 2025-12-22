Slušaj vest

Javni razgovor sa dva predložena kandidata za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije koje su predložili nacionalni saveti nacionalnih manjina biće održan sutra, odlučeno je na današnjoj sednici skupštinskog Odbora za kulturu i informisanje.

Kako je kazala predsednica Odbora Nevena Đurić, treće javno slušanje je zakazano u 14.00 časova u maloj sali Doma Narodne skupšine.

Javni razgovor će biti održan sa Sretenom Jovanovićem i Ištvanom Bodžonijem, koji su kandidati za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije koje su predložili nacionalni saveti nacionalnih manjina, kako je 13. decembra utvrdio nadležni odbor.

Odbor za kulturu i informisanje pokrenuo je ponovni postupak za predlaganje kandidata za člana Saveta REM-a iz kategorije nacionalnih manjina, pošto je Skupština 12. novembra izabrala osam od devet članova Saveta REM-a, a nije izabran kandidat saveta nacionalnih manjina.

U međuvremenu četiri člana Saveta REM-a - Rodoljub Šabić, Mileva Malešić, Ira Prodanov Krajišnik i Dubravka Valić Nedeljković podneli su ostavke, tvrdeći da prilikom predlaganja kandidata za članove Saveta REM-a nije poštovana procedura i da nije primenjen zakon.

"Pokušali da opstruišu proces"

Tokom današnje rasprave na sednici Odbora, poslanica SNS Nataša Jovanović ocenila je da su poslanici opozicije pokušali da uz deo civilnog sektora opstruišu proces izbora članova Saveta REM-a.

Nataša Jovanović

Ona je ponovila da nijedan proces izbora u Skupštini nije bio tako transparentan i inkluzivan kao poslednji proces izbora članova Saveta REM-a.

Jovanović se osvrnula i na izjavu ambasadora EU u Srbiji Andreasa fon Bekerata da je izbor članova Savera REM-a dobro prošao.

Andreas fon Bekerat

Ona je ocenila da su novi kandidati za Savet REM-a na predlog saveta nacionalnih manjina Ištvan Bodžoni i Sreten Jovanović kompetenti za tu poziciju i da će pokazati da su autentični predstavnici nacionalnih manjina, dodajući da očekuje da će biti izabrani kompetenti kandidat i za četiri mesta koja su ostala upražnjena, nakon nedavnih ostavka četiri člana Saveta.

"Verujem da će predstavnici predlagača za te četiri kategorije, gde su podnete ostavke, takođe dati kvalitetne kandidate koji će imati adekvatno učešće u budućem Savetu REM-a", rekla je Jovanović.

Poslanik iste poslaničke grupe Marko Atlagić je izjavio da je očekivao ostavke četiri članova Saveta REM-a i ocenio da je na primeru Rodoljuba Šabića bilo jasno, kako je rekao, da je to njihova namera od početka.

"Ovaj izbor članova REM-a je bio jedan od elemenata obojene revolucije", ocenio je Atlagić.

Dodao je da ostavke navedenih članova Saveta predstavljaju neodgovornost i prema predlagačima koji su ih predložili, ali i prema državi.

Poslanik S SP-a Branko Miljuš je ponovo kritikovao izbor pojedinih kandidata za članove Saveta REM-a tvrdeći da vladajuća koalicija želi da izabere REM koji će služiti njihovim interesima, a poslanica NPS Ivana Rokvić ocenila da je posle više od godinu dana pokušaja da se izabere Savet REM-a proces izbora sada u goroj situaciji nego što je bio.

Članovi Saveta REM-a Šabić, Malešić, Prodanov Krajišnik i Valić Nedeljković su, nakon sednice odbora 13. decembra, kada su utvrđena dva kandidata za REM iz nacionalnih manjina, najavili da će podneti ostavku ako ne bude ponovljeno glasanje i ne bude izvršen izbor između, kako tvrde, "dva legalno izabrana kandidata saveta nacionalnih manjina".

Brnabić: Institucije Srbije neće biti blokirane

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić poručila je, nakon što su oni podneli ostavke, da institucije Srbije neće biti blokirane i da će se nastaviti sa procesom izbora preostalih članova Saveta REM-a.

Ana Brnabić

"To je sada pet (članova). Iz kategorija ovih četiri koji koji su podneli ostavke i iz kategorije nacionalnih manjina. Izabraćemo Savet REM-a i rad će se nastaviti. Ko želi da učestvuje, dobrodošli su da učestvuju. Ko ne želi da učestvuje, njihovo slobodno demokratsko pravo je da ne učestvuju", rekla je u petak Brnabić na pres konferenciji u Skupštini Srbije.

Ona je navela da su članovi Saveta REM-a koji nisu podneli ostavke izabrani članovi, da ostaju članovi Saveta REM-a i da tu neće biti ponavljan izbor.

Kandidati nacionalnih manjina na sednici Skustine 12. novembra bili su Muhedin Fijuljanin i Ljumturije Ameti, ali niko od njih nije dobio potrebnu većinu glasova.

Ljumturije Ameti, koja je bila kandidat Nacionalnog saveta Albanaca saopštila je u sredu da se povlači iz daljeg procesa izbora za člana Saveta REM-a.