Predsednik Aleksandar Vučić rekao je građani ne treba da brinu jer je postignut dogovor o produženju snabdevanja gasom još tri meseca i naveo da je do sada podneto 350.000 zahteva za evidentiranje objekata.

Vučić je, nakon dodele ugovora o radu najboljim diplomcima medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola u Palati Srbija, u izjavi medijima, zamolio zainteresovane građane da predaju zahteve za evidentiranje objekata jer, kako je dodao, pokušaće se da makar za 80 do 90 odsto objekata postupak bude gotov do kraja marta.

"Oni koji su prvi predali zahteve, oni će dobiti prvi odgovor od države i već krajem marta, oni koji su predali zahteve, moći će da dobiju u mnogim opštinama prve pozitivne odgovore. Verujem da će ljudi zbog toga biti zadovoljni", kazao je Vučić.

"Imamo dogovor o produženju snabdevanja gasom za još tri meseca, do 31. marta, tako da ljudi mogu da budu sigurni i mirno spavaju, Srbija će imati i električnu energije i dovoljno gasa za predstojeću zimsku sezonu".

O vesti da će "MOL" kupiti NIS:

"Nemamo ništa protiv, samo da završimo do 15. januara. Da nemamo nikakav problem, ne možemo da uvezemo 6.000 tona dnevno koliko potrošimo. Ponosan sam na Srbiju i građane, ovo je 75. dan da nismo dobili kap nafte, a niko ne nosi kantice. Eto koliko smo se odgovorno ponašali".

Foto: Nemanja Nikolić

O listu Nova koji piše da su se na ulice vratile devedesete:

"Devedesete su u njihovim glavama. To govore ljudi koji nemaju veze s racionalnom politikom".

O lepim vestima:

"Nema lepše od toga što će penzioneri početkom januara dobiti najveće penzije u istoriji, veće za 12,2 odsto. Dobra vest je i da neće biti problema sa gasom".

"Srbija ima višu stopu razvoja nego 90 odsto zemalja EU i manju stopu javnog duga".

"Verujem da će sledeća godina biti jedna od najboljih u savremenoj istoriji Srbije".