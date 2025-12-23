Slušaj vest

Naime, predsednik Vučić je, nakon dodele ugovora o radu najboljim diplomcima medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola u Palati Srbija, u izjavi medijima, zamolio zainteresovane građane da predaju zahteve za evidentiranje objekata jer, kako je dodao, pokušaće se da makar za 80 do 90 odsto objekata postupak bude gotov do kraja marta.

Ne propustitePolitikaLJUDI MOGU MIRNO DA SPAVAJU, SRBIJA ĆE IMATI ELEKTRIČNU ENERGIJU I GAS ZA ZIMU! Vučić: Imamo dogovor o produženju snabdevanja gasom za još tri meseca
Aleksandar Vučić (5).jpeg

 "Oni koji su prvi predali zahteve, oni će dobiti prvi odgovor od države i već krajem marta, oni koji su predali zahteve, moći će da dobiju u mnogim opštinama prve pozitivne odgovore. Verujem da će ljudi zbog toga biti zadovoljni", kazao je Vučić.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaDRŽAVA JE IZABRALA DA ULAŽE OGROMAN NOVAC U ZDRAVSTVO Vučić dodelio ugovore o radu najboljim mladim medicinarima: Za vas realni život počinje danas
Aleksandar Vučić.jpg
Politika"KADA GA BUDEMO STRELJALI, DA MU STAVIMO POVEZ NA OČI": Morbidne pretnje upućene predsedniku Vučiću! Blokaderska mržnja bez granica
Aleksandar Vučić
PolitikaMILAN KNEŽEVIĆ ODGOVORIO ŽELJKU IVANOVIĆU: Da sam znao da mu se ide na Nikoljdan kod Vučića, poveo bih ga sa sobom
2452725.jpg
PolitikaTAČNO U 11! Predsednik Vučić dodeljuje ugovore o radu najboljim diplomcima medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola u Srbiji
Aleksandar Vučić
PolitikaPOSLE NAPORNOG DANA MALI ODLUČIO DA OBRADUJE VUČIĆA GIRICAMA! Predsednik odmah sve objavio: "Uglavnom, jeo sam samo ja i kriv sam što moraju na minusu da sede"
Vucic.jpg
Politika"SREĆAN SAM ŠTO SAM KOD SVAKOG DETETA VIDEO OSMEH" Vučić nakon posete Rumi: Nisi uspešan onoliko koliko si poena dao, već koliko si one oko sebe učinio boljima
Aleksandar Vučić (4).jpeg
Politika"ODUŠEVLJENA SAM ŠTO VUČIĆ NIJE IŠAO NA SAMIT EU - ZAPADNI BALKAN!" Smajlović: Svakako ne planiraju da nas prime u EU, nismo idioti, vidimo šta radite! (VIDEO)
Screenshot 2025-12-22 193518.jpg