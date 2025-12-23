Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je do sada predato 350.000 zahteva za evidentiranje objekata i najavio da bi za 80 do 90 odsto objekata postupak mogao da bude gotov do kraja marta.
palata srbija
"DOSAD PREDATO 350.000 ZAHTEVA" Vučić o legalizaciji: Oni koji su prvi predali zahteve, prvi će i dobiti odgovor od države a već krajem marta i pozitivne
Slušaj vest
Naime, predsednik Vučić je, nakon dodele ugovora o radu najboljim diplomcima medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola u Palati Srbija, u izjavi medijima, zamolio zainteresovane građane da predaju zahteve za evidentiranje objekata jer, kako je dodao, pokušaće se da makar za 80 do 90 odsto objekata postupak bude gotov do kraja marta.
"Oni koji su prvi predali zahteve, oni će dobiti prvi odgovor od države i već krajem marta, oni koji su predali zahteve, moći će da dobiju u mnogim opštinama prve pozitivne odgovore. Verujem da će ljudi zbog toga biti zadovoljni", kazao je Vučić.
Kurir.rs
77 · Reaguj
14