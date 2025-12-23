Naime, predsednik Vučić je, nakon dodele ugovora o radu najboljim diplomcima medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola u Palati Srbija, u izjavi medijima, zamolio zainteresovane građane da predaju zahteve za evidentiranje objekata jer, kako je dodao, pokušaće se da makar za 80 do 90 odsto objekata postupak bude gotov do kraja marta.

Politika LJUDI MOGU MIRNO DA SPAVAJU, SRBIJA ĆE IMATI ELEKTRIČNU ENERGIJU I GAS ZA ZIMU! Vučić: Imamo dogovor o produženju snabdevanja gasom za još tri meseca

"Oni koji su prvi predali zahteve, oni će dobiti prvi odgovor od države i već krajem marta, oni koji su predali zahteve, moći će da dobiju u mnogim opštinama prve pozitivne odgovore. Verujem da će ljudi zbog toga biti zadovoljni", kazao je Vučić.