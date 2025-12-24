Slušaj vest

Niko ne može da ospori transparentnost izbora članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), ali pokazalo se baš na ovom primeru da ni takva demokratska praksa ne može da garantuje da će proces proći bez saplitanja i upliva pre svega političkih interesa.

Zahvaljujući upravo transparentnosti, sasvim je vidljiv ucenjivački pristup kojim su neki kandidati i delovi civilnog sektora pokušali da demokratski proces izbora Saveta REM-a pretvore u interesno biranje, odnosno guranje "svojih" kandidata.

Nezakonjem na zakon

Do sada je bilo nekoliko koraka tokom procesa izbora na kojima su sasvim direktno nevladine organizacije koje su bile deo implementacionog tima, ili njihovi kandidati za člana Saveta REM-a, postavljale ultimatume u stilu: povlačimo se iz procesa ako ne prođe ovaj ili onaj kandidat. Očigledno je da je taj deo civilnog sektora, uz političku inspiraciju dela opozicije, računao na činjenicu da je izbor Saveta REM-a zadatak od čijeg rešavanja zavisi i dalje napredovanje Srbije na putu ka EU. Vrlo dobro su znali da je opstrukcija ovog izbora istovremeno i opstrukcija evrointegracija, što se uostalom kasnije i potvrdilo odlukom EU da odloži odluku o otvaranju Klastera 3 u pristupnim pregovorima sa Srbijom.

Kako drugačije nego ucenjivačkom igrom treba nazvati kandidaturu Rodoljuba Šabića za člana Saveta REM-a, jer su određene NVO nametnule situaciju u kojoj prete da će izaći iz procesa ukoliko Šabić nije kandidat. Drugim rečima, poruka je bila: rasturićemo vam izborni proces ako ne izaberete "naše" ljude.

Ćlanovi REM-a koji su podneli ostavke 19. decembra Foto: Petar Aleksić, Shutterstock, Printscreen

A reč je o kandidatu koji ne ispunjava ni zakonske preduslove za kandidata, jer, između ostalog, nema ni dan radnog iskustva u medijima. Na primeru Šabića, koji je prvo izabran za člana da bi posle sa još troje članova podneo ostavku na to članstvo, vidi se i motivacija i namera određenih zainteresovanih strana, a pokazalo se i da ne prezaju ni od čega samo da bi u ovom regulatornom telu dobili svog čoveka i osigurali kontrolu budućih glasanja.

Kurir je ukazao na sve te okolnosti i ucenjivačku prirodu nekih vidljivih i nevidljivih aktera koji su kanalisali proces izbora. Potpuno je neverovatna i argumentacija kojom oni pravdaju ultimatume. Tako je Rodoljub Šabić, inače bivši poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i nekadašnji ministar državne uprave i lokalne samouprave, posle podnošenja ostavke tvrdio da je tražio "samo poštovanje zakona", a zapravo je baš on bio taj koji zakon nije poštovao. Jer, nemoguće je sakriti činjenicu da on nema nikakvo, a kamoli desetogodišnje, iskustvo u radu elektronskih medija, što je bio uslov za kandidaturu.

Uticaj na manjine

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić otvoreno je rekla da je kandidatura Šabića bila ultimatum pojedinih organizacija civilnog društva.

Brnabić: Šabić nema jedan preduslov da bude kandidat Foto: Pink

- Svi znaju kako je Rodoljub Šabić postao kandidat pa onda izabran član Saveta REM-a. Znate kako? Tako što su nam neke organizacije civilnog društva postavile ultimatum: ili će Rodoljub Šabić, koji nema ni jedan jedini dan iskustva u medijima, da bude kandidat, ili ćemo mi da napustimo proces odmah. Tako je bilo, tako je izgledalo njihovo poštovanje zakona, tako su ti veliki legalisti tumačili zakon kada se njima sviđalo. I evo to su čuli svi stranci. Kako sam čula ja, tako su čuli svi stranci. Reč jednu nisu rekli. I svi se sećaju da smo tu sednicu odbora počeli s Rodoljubom Šabićem i tom kategorijom zato što su oni hteli da vide da li prolazi Šabić, da bi učestvovali dalje. Veoma mi je drago što je sve bilo transparentno. Niko ne može da kaže da lažem. Zamislite zakon u kome se kaže ili će biti Šabić, ili mi napuštamo proces. Kako kad čovek nema jedan preduslov da bude kandidat, po Zakonu o elektronskim medijima. Ne član, već kandidat. Nema jedan dan iskustva u medijima, a treba da odlučuje o elektronskim medijima. Šta nas briga, on je naš, nezavisni kandidat - izjavila je nedavno Ana Brnabić na konferenciji u Skupštini Srbije.

Tokom procesa izbora članova Saveta REM-a izašlo je na videlo da su neke interesne grupe pokušale da ugroze pravo nacionalnih manjina, odnosno njihovih saveta da samostalno biraju svoje kandidate za Savet REM-a. U tom smislu ilustrativan je slučaj sa Lumturije Ameti, kandidatkinjom koju je predložio Nacionalni savet Albanaca. Ona je nedavno izašla u javnost da saopšti odluku da se povlači iz daljeg procesa izbora. U obrazloženju je navela da je izborni proces bio praćen nejasnoćama, kašnjenjima i zastojima, ali i da njena kandidatura nije imala punu podršku nacionalnih saveta manjina u Srbiji.

- S obzirom na to da je moj osnovni cilj bio i ostaje pravedno, odgovorno i efikasno predstavljanje interesa nacionalnih manjina u ovom važnom institucionalnom telu, smatram da bez njihove pune i konsenzualne podrške moja kandidatura ne može u potpunosti i kredibilno ispuniti tu ulogu - poručila je Ametijeva.

Ona je time zapravo razotkrila suštinu problema - da su pojedine nevladine organizacije i interesne grupe sistematski osporavale, potiskivale i relativizovale odluke nacionalnih manjina i na taj način sebi dale za pravo da odlučuju umesto njih.