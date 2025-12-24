Slušaj vest

Ova tek završena deonica spaja Vrnjačku Banju s Kraljevom, a za saobraćaj i vozače zvanično se otvara u sredu 25. decembra, tačno u 8 sati ujutru. Putarina za tih 14 kilometara deonice biće besplatna sve do Srpske nove godine.

Posle obilaska, predsednik Vučić se obratio okupljenima, zvanicama, svima koji su učestvovali u projektu, a zatim otišao i među građane s kojima je nakratko porazgovarao.

Obraćanje predsednika: Ovo je dokaz da Srbija može sve kad smo ujedinjeni, za nas nema prepreka!

- Ovo je dokaz da Srbija može sve kad smo ujedinjeni, za nas nema prepreka! Od ukupnih 113 kilometara Moravskog koridora ostaje nam 28 km i završen je, a do pre neku godinu nismo imali auto-put ni do Obrenovca, Uba... Rezultati su ono što nas razlikuje - što razlikuje one koji vredno rade! Ovaj put čudesno izgleda i želim da se zahvalim Amerikancima, Turcima, Britancima, svima koji su učestvovali, srećan sam, ponosan, rekao je Vučić i dodao da smo spremni da se dogovaramo dalje s Behtel-Enkom, američko-turskom firmom, za dalje poslove jer su na Moravskom koridoru imali i po 3.000 radnika što im je najbolja preporuka.

Foto: TV Pink Printscreen

Vučić je rekao i da će zamoliti britanskog ambasadora Fergusona da se uradi nešto i za ideju da preko UK fajnensa finansiramo obnovu i gradnju regionalnih i lokalnih puteva što će mnogo značiti ljudima koji tu žive.

Vučić je okupljenima ukazao da treba da se ugledamo na britanskog ambasadora i otpravnika poslova Ambasade SAD koji su kompletno govorili na srpskom pa da i mi učimo jezike.

Čestitke za Badnji dan i Božić

Vučić je čestitao Badnji dan i Božić svima koji danas slave - po gregorijanskom kalendaru, kao i predstojeću Novu godinu i Božić po julijanskom kalendaru, a pripadnicima islamske veroispovesti srećnu i uspešnu Novu godinu.

1/8 Vidi galeriju Moravski koridor: Vučić na otvaranju deonice od Vrnjačke Banje do Kraljeva Foto: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav

Razgovor sa građanima "Jedina mi je želja da se slikam s vama, ništa mi ne treba"

- Jedina mi je želja da se slikam s vama, ništa mi ne treba, rekla je jedna gospođa koja je prišla predsedniku koji je pre toga razgovarao sa građanima koji su došli da ga vide i požale mu se na svoje probleme.

Tako je jedan od okupljenih od predsednika zatražio da urgira da se urade samo dva kilometra puta koji nedostaju, a drugi mu se požalio da mu nije isplaćen novac od eksproprijacije i da su mu uzete i neke parcele, zbog čega se i sudio, pa je predsednik odmah pozvao ministarku Sofronijević i naložio da se odmah vidi o čemu je reč i da se to reši.

Foto: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav

Obilazak deonice Moravskog koridora

- Neverovatno je kako ovo izgleda. Ogromna je promena i srećan sam zbog toga. Ovaj auto-put je čudesan i povezuje Niš i jugoistok Srbije na najbrži način. Strašno je važan za ovaj deo naše zemlje i podići će kvalitet života ljudi. Ovo su velike i važne stvari za nas. Ponosan sam na nas. Ovako se Srbija gradi. Ljudi sada vide da sve ono što su nekada bili snovi postaje realnost, rekao je Vučić na otvaranju deonice auto-puta E-761 - Moravski koridor, petlja „Vrnjačka Banja” – petlja „Vrba”.

- U junu nam ostaje 12 kilometara, da se ovo poveže i to će do septembra biti gotovo!, rekao je predsednik Vučić koji danas došao na svečano otvaranje deonice Moravskog koridora.

S njim je bio i ministar Bratislav Gašić, ministarka Aleksandra Sofronijević, te v.d. direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić.

- Ovaj auto-put je čudesan, uvek sam se pitao koliko treba "Radniku" iz Surdulice do Lučana i shvatio sam koliko su nam putevi bili loši, a ovo dok si rekao keks! Od Surdulice do Lučana biće za manje od dva sata...

- Ovde kad dođem ne mogu da sakrijem osmeh i pored svega što nam se dešava sa NIS-om i sankcijama, inače bih bio nadrndan, a ovde kad dođem - osmeh.

Vučić je podsetio i da je poslednjih godina izgrađeno više puta nego sve ukupno od 1945. na ovamo, a kad ga pitaju kad će ovaj deo, kaže: Pa ne može baš sve.

1/19 Vidi galeriju Vučić na otvaranju deonice Moravskog koridora (petlja Vrnjačka Banja - Vrba) Foto: TV Pink Printscreen

- Ponosan sam na Srbiju, kako se Srbija gradi i kad se sve ovo uradi nema više dela Srbije koji nije blizu, dodao je predsednik.

Kad je reč o održavanju puteva, Vučić kaže da ulažemo mnogo - 400 miliona evra ali da nemamo nikakve koncesije pa sav prihod ubire država Srbija. Dodao je i da sve otplaćujemo uredno i da nikad ne kasnimo.

Rekao je i da u planu ima i da se posveti novac za saniranje i izgradnju regionalnih puteva i da bi tu bilo dobro da dobijemo jedan povoljan kredit za to, na primer od britanskog UK fajnensa.

Digitalne table na putu - prvi 5G put u Srbiji, internet celom dužinom

Na licu mesta mu je rečeno i da ima skoro 22 km tunela pa se razgovor poveo i o digitalnim tablama na putu koje daju sve informacije poput gužvi na putu, čekanju, vremenskim prilikama...

Ovo je i prvi 5G put u Srbiji koji ima internet celom dužinom.

Britanski ambasador Edvard Ferguson je rekao da UK fajnens finansira ovaj projekat Moravski koridor sa 620 miliona evra. On se okupljenima kompletno obratio na srpskom što je pre njega učinio i otpavnik poslova Ambasade SAD.

Pogledajte kako izgleda deonica koja spaja Vrnjačku Banju s Kraljevom

1/13 Vidi galeriju Moravski koridor, deonica Vrnjačka Banja - Vrba Foto: TV Pink Printscreen

O izborima na KiM

Govorio je i o planovima za put ka Jarinju i Kosovskoj Mitrovici, ka našoj braći na KiM.

Upitan za izbore 28. decembra na KiM, Vučić kaže da poziva naše sunarodnike i upućuje molbu da se glasa za naše predstavnike na KiM - Srpsku listu.

Govorio je i o dvostrukim aršinima velikih sila koje čuvaju suverenitet i teritorijalni integritet Grenlanda sa 50.000 ljudi a nama su rekli da je Srba malo na KiM - samo 300.000, nedovoljno da se čuva naš teritorijalni integritet.

O tužiocima

- Iznenađen sam da je veliki deo tužilaca na strani države i profesije, rekao je Vučić kog su novinari pitali i za blokadere i za Zagorku Dolovac.

Reagovao je i na reči Borka Stefanovića koji je rekao kako je sadašnja vlast uništila našu diplomatiju, a Vučić je podsetio na razorne rezultate vlasti bivšeg režima - bez puteva, fabrika, s velikom nezaposlenošću...

- Njihovi rezultati su turobni, skaredni....

Na pitanje o Branku Ružiću i SPS, Vučić je rekao da izuzetno poštuje SPS ali da Branka Ružića nimalo ne poštuje niti ga je ikad poštovao kao i da ne poštuje nikog ko se dodvorava strancima.

O NIS-u: Šta ćemo da radimo do 24. marta, četiri puta da se ubijemo...

- Nisam video rešenje za NIS, a to što je produžen rok za njihove pregovore... Nisam srećan, baš se mučim, neću da mučim ljude kakve sve probleme imamo, 76 dana smo izdržali i izdržaćemo..

- Šta ćemo da radimo do 24. marta, četiri puta da se ubijemo..., komentarisao je rok za produženje pregovora i rekao da mi ne možemo dnevno da uvezemo 6.000 tona dizela kolike su naše potrebe

- To što ne vidite moje suze i kuknjavu na dnevnom nivou to ne znači da nije teško, ali sat nam curi, a njima ne curi. Ja neću da se vraćam na kantice, naglasio je Vučić i dodao da imamo goriva ali da nam sat curi,.

- Imamo dobrih nagoveštaja, ali još nemamo čemu da se radujemo!

Vučić objavio snimak, ovako izgleda najširi auto-put u Srbiji

Povodom današnje ceremonije, predsednik se juče oglasio na svom Instagram nalogu.

- Gradimo Srbiju! Povezujemo ljude! Sutra otvaramo još 14 km najšireg autoputa u Srbiji. Spajamo Vrnjačku Banju sa Kraljevom - istakao je Vučić. Uz veličanstveni snimak koridora predsednik se zahvalio građanima na podršci!