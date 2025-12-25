Slušaj vest

Nakon što se zbog blokaderske hajke kompanija "Afiniti partners" Džareda Kušnera povukla iz planiranog projekta izgradnje hotelskog kompleksa u okviru Trampovog brenda, a koji je bio planiran na mestu kompleksa "Genralštab" koji je ruiniran 1999. godine, a zbog koga je Srbija izgubila investiciju vrednu 750 miliona dolara, iz lažne države Kosovo stigla je ponuda da se ovaj projekat ostvari u Prištini!

Naime, suprug predsednice lažne države Kosovo Vjose Osmani, Prindon Sadriju, predložio je da se projekat zeta američkog predsednika Džareda Kušnera za izgradnju Tramp hotela realizuje u Prištini!

Profesor FPN Milan Petričković kaže za Kurir da bi najveći apsurd bio da firma "Afiniti partners" Džerarda Kušnera sada zaista izgradi Trampov hotel u Prištini i da bi to bio dupli šamarza Srbiju, koji bismo zaradili zbog blokaderskih opstrukcija projekta "Generalštab", ali i još jedan dokaz da su argumenti blokadera da žele da očuvaju kulturno nasleđe Srbije - apsulutna laž.

- Umesto da u okviru kompleksa imamo Muzej žrtava NATO bombardovanja, koji bi bio simbol svega što smo preživeli kao slobodarski narod, jedna vrsta svedočenja i za mnogobrojne turiste kako smo, pored toga što smo bili kolateralna šteta, ipak smogli snage da nastavimo dalje i razvijamo se kao zemlja, sada postoji šansa da Priština zbog blokadera sija novim Trampovim kulama! Svaki naš neuspeh ide na ruku Albancima i lažnoj državi Kosovo, biće katastrofalno ako su blokaderi našu šansu za razvoj koja se ne propušta, bukvalno oterali u Tiranu ili Prištinu. Ne zaboravimo da lažni premijer Aljbin Kurti traži sada svaki način da se dodvori Trampu i američkoj administraciji, tako da bi mu ovo idealno došlo - ocenjuje Petričković i dodaje

Milan Petričković Foto: Kurir Televizija

- Ovo je još jedan dokaz da blokadere nije zanimalo srpsko kulturno nasleđe i istorija, već su samo svim silama pokušavali da destabilizuju aktuelnu vlast i celu državu. On misle da je svaki uspeh Srbije i Vučića, njihov lični neuspeh. Svojim miniranjem, sprečili su da u Srbiji dođe velika investicija od 750 miliona evra, koja bi imala mulitiplikovanu mogućnost širenja, umrežavanja i daljeg ekonomskog ulaganja.

Profesor objašnjava da, iako su blokaderi hteli da aktuelnu srpsku vlast optuže za korupciju, svojim radnjama su zapravo optužili američkog predsednika Donalda Trampa i njegovog zeta Džareda Kušnera za korupciju!

- Projekat "Generalštab" bio bi i svojevrsna revitalizacija bolnih momenata iz prošlosti koje smo imali sa SAD zbog NATO bombardovanja i jednostrano proglašene nezavisnosti KiM. Ekonomski prosperitet jedne države takođe predstavja i važni bezbednosni faktor, Generalštab je projekat od opšteg nacionalnog interesa, bez obzira ko je na vlasti... Šačica blokadera se krila iza lažnog narativa da brinu za kulturno blago Srbije, ali građani moraju da znaju da su zapravo samo brinuli da miniraju ovu, ali i druge investicije u državu i bolji životni standard svih građana. Ne zanima njih Generalštab, nego da pošalju poruku da Srbija nije sigurno i povoljno tlo za strane kapitalne investicije i ulaganja, ali i da sve predstave kao Vučićev neuspeh. Sve to je bilo orkestrirano, a nanelo je ogromnu štetu građanima Srbije - smatra Petričković.