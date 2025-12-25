Slušaj vest

Na Starom sajmištu, predsednik Vučić je obišao radove u pratnji ministra finansija Siniše Malog i gradonačelnika Aleksandra Šapića. Predsednik se rukovao i sa radnicima, pozdravio ih i zahvalio im na svemu. 

Obraćanje Vučića

Zahvalivši se radnicima, i domaćim i stranim, Vučić se posle obilaska obratio medijima i rekao da će ovo biti most lepotan koji će biti gotov za godinu, godinu i po dana, a za 6 meseci već će moći da se vide njegove konture.

- Uskoro ćemo obići i prugu koja ide od centra grada do Expa, a do Expa će se moći i biciklom, rekao je Vučić naglasivši da je njegova ideja da se deo novca iz Beograda preusmeri u izgradnju ostatka Srbije, ali da Beograd mora da se gradi jer je Beograd metropola. 

Vučić je kazao i da je stari savski most bio truo iznutra i da se sad raskiva u Mostogradnji, radi se na njemu, kao i da će i on biti atrakacija - spojiće zemunsku obalu sa Lidom, ali samo kao pešački most jer za saobraćaj više nije.  

Vučić na gradilištu - Novi savski most Foto: Petar Aleksić

Pitanja novinara

O lažima Borka Stefanovića 

- Što se tiče Borka Stefanovića, ne znam šta bih rekao, kad god imamo goste - dvaput-triput nedeljno, volim da popijem čašu vina, posebno naša domaća, ali nikad nisam bio pijan, a u kockarnicu nikad u životu nisam ušao. Što se tiče noćenja na Kopaoniku, bio sam u vojnoj sojenici, a kad sam išao na Biznis forum nisam noćio.

O streljanju: Što se tiče tog koji bi streljao, pa ja to prihvatam, povez mi nije potreban, ja se tih kukavica ne plašim!

- Što se tiče tog gospodina koji bi streljao, pa ja to prihvatam, povez mi nije potreban, ja se tih kukavica ne plašim! Streljate čoveka u čije vreme je zemlja najviše napredovala, plate i penzije bile najviše u istoriji, izgrađeno najviše puteva, za 12 godina više nego u prethodnih 65...

O zatvaranju televizija

Vučić je na pitanje o zatvaranju N1 i Nove S rekao da se to neće desiti, da bi ostalo da se zna i zapamti šta su sve radiliii

- A ja nikad nisam tužio, rekao je Vučić i podsetio kako su uništili i ugasili, kako je rekao, jednu od najboljih televizija - BK televiziju.

O nadstrešnici

- Nijednog trenutka se nisam mešao niti bih to sebi dozvolio, od početka sam ukazivao na propuste i nemam nikakav uticaj ni na kakve tužioce. Jedino što znam jeste da pravda mora da bude zadovoljena i da dođe u domove onih čiji su članovi stradali i Srbija mora da se izbori za to, zaključio je on na tu temu.    

Obilazak radova

Na samom početku ministar Siniša Mali ga je uputio u neke od osnovnih činjenica o novom mostu, poput toga da će biti dug 420 metara, njime će ići i tramvajski saobraćaj, a za stari železnički most je rekao da će postati pešački. Beograd i Novi Beograd dobijaju još dve atrakcije na novobeogradskoj strani - akvarijum, prvi i najveći na Balkanu, i Prirodnjački muzej, konačno zgradu koju zaslužuje. 

Stari železnički most biće pešačka atrakcija s vidikovcem.

Mali je rekao da će Novi savski most biti izgrađen do Ekspa, a Vučić naglasio da do kraja marta 2027. mora da bude otvoren za saobraćaj. Ugovorna cena je 94 miliona evra, a Mali je rekao da će i pored dodatnih troškova biti 4 puta jeftiniji od Mosta na Adi.

Vučić je napomenuo i da se rade sve pristupne saobraćajnice a da je Most na Adi koštao toliko bez pristupnih saobraćajnica koje se tek sada rade poput Drajzerove i Patrijarha Pavla.  

- Ovaj most biće prava lepotica! Ovaj nacistički most pomerićemo na drugo mesto, ništa ne bacamo i ne rušimo!, rekao je Vučić koji se zahvalio svim radnicima i kompanijama, domaćim i stranim, koje su radile u nemogućim uslovima od onih koji su "branili" nacistički most koji su izgradili nacisti za vreme svoje vlasti u Beogradu.

- A ovi koji su nacistički most branili to su radili za pare, a dnevnica je bila od 20 evra! Toliko o plaćenicima i sendvičarima, rekao je Vučić i dodao:

- Meni Beograd nikad nije bio lepši, ja sam rođen ovde... Samo da je malo više okićen a i to će da srede, kazao je Vučić naglasivši da ćemo za dve godine imati metro a ima i tehničkih teškoća kad će doći ta mašina, da li u aprilu... 

Vučić je dodao i koliko su bili neodgovorni oni koji su za dnevnice blokirali radove na izgradnji novog mosta.

Mali je potom dodao da će uskoro biti otvoren i vidikovac na Kuli Beograd što će biti još jedna atrakcija, kao i da se Savska promenada uređuje u potpunosti.

Novi savski most: radovi na gradilištu Foto: Petar Aleksić

Vučić je rekao da više ne može ni da isprati šta se sve i koliko gradi u Beogradu na vodi pa je podsetio kako je jedna novinarka s jedne od opozicionih televizija svojevremeno rekla kako je "Vučić tu izgradio kafanu za sebe i da tu više ništa neće nići".

- A evo šta se sve izgradilo, rekao je prethodno ispričavši da mu je mali sin rekao da neće u TC Galeriju jer je tamo velika gužva.

- Pa otkud gužva, nisu valjda to samo naše pristalice... 

PREDSEDNIK VUČIĆ DANAS NA STAROM SAJMIŠTU: Obilazi radove na izgradnji Novog savskog mosta! Pogledajte kako će izgledati, biće završen do kraja 2026! (FOTO)

Gradilište Novi Savski most Izvor: Kurir/Petar Aleksić

