Slušaj vest

Blokaderski novinar Aleksandar Dikić pozvao je početkom nedelje na streljanje onih koji podržavaju predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića! Tom prilikom je kao "olakšavajuću okolnost" ponudio da bi stavio povez preko očiju onima koji budu sarađivali s blokaderima.

- Naravno da neće neko iz Predsedništva da vam bude na studentskoj listi i da bude ministar - naravno da ne. On samo treba da nam pomogne da se taj režim sruši. Pomaganje da bude neka vrsta olakšavajuće okolnosti, kada ga budemo streljali, da mu stavimo povez na oči - rekao je Dikić u svojoj objavi na Iksu.

Ređaju se laži

Zbog izrečene pretnje policija je privela Aleksandra Dikića, koji je posle davanja izjave pušten da se brani sa slobode, a iako se pretnja smrću najvišem državnom predstavniku u svim zemljama sveta smatra kao velika opasnost, blokaderskim medijima u Srbiji, konkretno televiziji N1, nije jasno zašto je Dikić uopšte priveden?!

U emisiji kod voditeljke Danice Vučenić gostovao je Dikićev advokat Ivan Ninić, poznat po tome što je sa svojom nevladinom organizacijom Centar za vladavinu prava ispumpao milione iz budžeta Srbije. Danica Vučenić je sa začuđenim izrazom lica upitala advokata Ninića zašto se kolumnisti i autoru emisije "Bez ustručavanja" na KTV Aleksandru Dikiću na teret stavlja krivično delo pozivanje na nasilno rušenje ustavnog poretka.

Zanimljivo je da se blokaderski mediji, međutim, nisu nimalo čudili svih ovih meseci kada su spinovali i lagali, poput onda kada su u izmišljenoj aferi o korišćenju zvučnog topa pokušali da izazovu masovnu histeriju i spasu osipanje blokaderskog protesta koji je kasnije i doživeo propast.

Vučić: Ja se tih kukavica ne plašim Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na strašne pretnje i njegovu dehumanizaciju koja se već dugo sprovodi u pojedinim medijima. Upitan juče, tokom obilaska radova na izgradnji novog savskog mosta u Beogradu, da prokomentariše izjavu Danice Vučenić u kojoj se čudi što je Aleksandar Dikić priveden Vučić je rekao da se ne plaši. - Koliko sam ja razumeo - Vučića treba ubiti bez poveza, a ove druge s povezom... Ja to prihvatam i to bi ušlo u istoriju. Što se tiče tog gospodina koji bi streljao, povez mi nije potreban, ja se tih kukavica ne plašim! Streljate čoveka u čije vreme je zemlja najviše napredovala, čoveka u čije vreme su plate i penzije bile najviše u istoriji, čoveka u čije vreme je nezaposlenost najmanja, čoveka u čije vreme je izgrađeno najviše puteva, za 12 godina više nego u prethodnih 65, čoveka u čije je vreme kurs dinara najstabilniji... Dođite, streljajte, obavite to, drugačije ne možete da pobedite - naveo je predsednik Vučić.

Sledeća laž bio je nepostojeći dečak iz Valjeva kog su u blokaderskoj obradi teško povredili policajci. Ispostavilo se da nikakvog dečaka nije ni bilo, da je sve bila laž u čijoj srži je bila namera da se izazovu veći nemiri i krvoproliće na ulicama.

Ni to im nije bilo dovoljno pa su izmislili i devojku, studentkinju, koju je, kako su tvrdili, policija davila kesom. Ne samo da nije bilo policijske brutalnosti nego je ceo slučaj potpuno lažan i imao je isti cilj kao i sve dosadašnje laži - nasilje, nasilje i samo nasilje.

Takođe, kada je blokader Vladan Anđelković ranio njemu nepoznatog čoveka Milana Bogdanovića, a zatim izazvao požar u jednom od šatora ispred parlamenta, pisali su da je u pitanju obračun zbog dnevnica. Na njihovu žalost, snimak zločina snimile su nadzorne kamere, pa ova laž nije zaživela, međutim, ubrzo su pokušali novi spin - pucač i žrtva sedeli su zajedno, što je takođe demantovano jer se čovek koji je ispijao kafu po imenu Nikola Petronić tad javio Kuriru.

Milan Bogdanović (levo) i Vladan Anđelković (desno) Foto: Kurir, Dado Đilas

Nisu u tome videli ništa sporno, kao ni kada je 30. novembra Damjan P., student Fakulteta primenjenih umetnosti, preskočio ogradu kod Narodne skupštine i ranio tridesetsedmogodišnjeg muškarca, koji je učesnik prijavljenog skupa u Pionirskom parku. U potpunosti su ignorisali i taj napad.

Damjan P. Foto: Printscreen/X

Kolo zla

Profesor Ilija Kajtez kaže za Kurir da su blokaderski mediji u kolu zla protiv Srbije!

- Uhvatili su se u kolo zla protiv Srbije. Blokaderski mediji se prave mrtvi jer rade po diktatu gazda kojima je osnovni cilj ovih blokada i obojene revolucije građanski rat u Srbiji. Ono što bi oni želeli da vide je da na ulicama padne krv i da Srbin krene na Srbina. Ne "Srbe na vrbe", što je bila parola NDH, nego "Srbe na Srbe". Prave se mrtvi na nasilje blokadera, prave se naivni, pokušavaju da nađu zvučni top koji ne postoji, oni su ljudi u službi. To što pokušavaju, za to su plaćeni - jasan je Kajtez.

On dodaje da je sramno što se blokaderi i njihovi mediji čude što je Aleksandar Dikić priveden.

Ilija Kajtez Foto: Kurir Televizija

- Oni sad kao ne razumeju elementarne stvari da ako pričate da ćete likvidirate predsednika države, to je atak na rušenje ustavnog poretka! Predsednik države nije pojedinac, nije neki običan građanin, on je simbol države iza koga stoji većinska volja građana Srbije. Zamislite da neko, daleko bilo, hoće da ubije Trampa, Putina ili Sija, da li bi njihov pravni sistem to tumačio kao napad? Naravno da bi - zaključuje Ilija Kajtez.

Dejan Lisica iz Centra za društvenu stabilnost naglašava da je pitanje krivičnog dela pre svega pravno, a ne političko pitanje.

- Slučaj Aleksandra Dikića i način na koji ga interpretiraju različiti medijski akteri predstavlja ogledalo duboke polarizacije u našem društvu. Kada mediji sa izrazitim opozicionim stavom izveštavaju o ovako osetljivim pravnim pitanjima, mi često ne prisustvujemo informisanju, već borbi za kontrolu narativa. Prvo, pitanje krivičnog dela pozivanja na nasilno rušenje ustavnog poretka jeste pre svega pravno, a ne političko pitanje. U situacijama kada postoji javno dostupan video-materijal, postoji jasna osnova za delovanje nadležnih organa. Uloga medija trebalo bi da bude prenošenje činjenica, a ne relativizacija izgovorenih reči pod plaštom slobode govora, naročito ako se tim rečima direktno poziva na nasilje - jasan je Lisica.

Smatra i da se to što rade ozbiljno narušava kredibilitet novinarske profesije.

Dejan Lisica Foto: Centar za društvenu stabilnost

- Fenomen ’uređivačkog slepila’, gde se određeni incidenti, poput napada ispred Skupštine, potpuno ignorišu ili minimiziraju, ozbiljno narušava kredibilitet novinarske profesije. Selektivno izveštavanje, gde se biraju samo one činjenice koje odgovaraju političkom cilju, dok se neugodni događaji prećutkuju, direktno doprinosi stvaranju paralelnih stvarnosti. Ako postoji snimak izjave, javnost ima pravo na kontekst bez uređivačkog filtriranja. Sloboda izražavanja nije apsolutna jer se ona zaustavlja tamo gde počinje ugrožavanje bezbednosti države i pojedinaca. Ignorisanje napada na državne institucije u medijskom izveštavanju ne pomaže demokratiji, već dodatno produbljuje jaz između građana koji prate različite izvore informisanja. Pravosudni organi su ti koji će na osnovu dokaza, uključujući i pomenute snimke, doneti konačnu reč, dok bi opozicioni mediji trebalo da se vrate svojoj osnovnoj funkciji - izveštavanju o stvarnosti onakvoj kakva jeste, a ne onakvoj kakva bi želeli da ona bude za potrebe njihove političke agende - zaključuje Lisica.