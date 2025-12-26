Slušaj vest

Studenti blokaderi će na skupovima 28. decembra prikupljati potpise građana za zahtev za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, uzimaće i lične podatke građana, njihove kontakte - iako svoju listu i imena kriju - a pripremili su i poseban program: bazar na kojem će prodavati bedževe i čestitke!

Iako su prvo hteli da bazar bude humanitarni, sad se premišljaju, jer kako kažu: imaće još akcija, pa će njima novac biti potrebniji, a da li će ipak otići u humanitarne svrhe odkučiće kada ga prebroje!

Naime, na Vanrednoj sednici plenuma Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, plenumaši su se najviše bavili bazarom zakazanim za 28. decembar, dizajnom bedževa i čestitki.

Da sve bude još besmislenije, studenti su najpre hteli da bazar bude humanitarni, ali su se onda predomislili i rekli da novac prikupljaju za svoje aktivnosti!

"Imaćemo neke sitnice vezane za studentske aktivnosti, a koje ćemo prodavati. Prvo smo mislili da novac od prodaje ide u humanitarne svrhe. Međutim, očekuju nas aktivnosti u narednom periodu, pa smo odlučili da prikupljamo novac za to", rekla je za Danas jedna neimenovana studentkinja, koja će verovatno da traži ime i prezime, broj telefona i mejl adresu od građana u nedelju, dok svoj kontakt nikom ne daje.

Da blokaderi, takozvani studenti, nisu baš složni u svojim akcijama, dokaz je i to što su dan kasnije, na pomenutoj sednici plenuma, doneli odluku da se o raspodeli finansija glasa nakon bazara kada budu tačno znali koliko su novca zaradili!

Plenumaši su raspravljali i o još nekim stvari koje to malo naroda koji su ostali da ih podržavaju na propalim protestima u skupovima sigurno ne zanima više od konkretnog plana i programa, koje i dalje kriju.

Tako su se na Redovnoj sednici Velikog sastanka delegata (VSD) pre dva dana bavili prostorijama za tzv. studentsku listu (na fakultetima?!), dok predlozi pod tačkama "reset sistema" i "reforme" nisu prošli.

Tačka "bazar s bedževima i čestitkama" je prošla, naravno, jer će doneti pare, a koliko - videćemo kad prebroje! Podsećamo, studenti blokaderi imali su ogromne novčane donacije, tolike da su morali kupiti brojač para! Tada ništa nisu dali u humanitarne svrhe, a i u nedelju će da porazmisle... Sve zavisi od količine.