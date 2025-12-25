Slušaj vest

Studenti blokaderi će na skupovima 28. decembra, kako je Kurir već pisao, prikupljati potpise građana za zahtev za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora - ali uz nesvakidašnje objašnjenje: potpisi, kako tvrde, nigde neće biti predati i od njih se ne očekuje nikakav konkretan ishod! Istovremeno, od građana će se tražiti lični podaci - imena, brojevi telefona i mejl adrese - dok oni koji te potpise prikupljaju ostaju i dalje anonimni i bez ikakvog javno predstavljenog programa ili izborne liste.

Tako su studenti blokaderi dodatno produbili konfuziju i kontradiktornost potvrđujući utisak neozbiljnosti. Ili svesne manipulacije.

Bez svrhe i cilja

Očigledno je da plenumaši koji mesecima poručuju da "znaju šta rade", rade isto: prebacuju odgovornost na građane, baš kao i posle skupa na Vidovdan, kad su im dali "zeleno svetlo", pa smo širom Srbije imali blokadersko nasilno leto s blokadama, napadima na policiju, na stranačke prostorije koje su palili i vandalizovali, zastrašivanje političkih neistomišljenika, proteste ispred domova članova Vlade...

Dakle, oni koji pozivaju na proteste, skupove i blokade - oni isti koji su pre pola godine poručili "Raspiši izbore" - sad pokušavaju izvesti klasičan manevar - sakriti se iza običnih građana kako bi izbegli sopstvene obaveze!

I dok im poručuju da daju potpise, kažu da te potpise nigde neće predavati?! Naime, kako su anonimni studenti blokaderi rekli za blokadersku Novu, 28. decembra neće imati nikakav program!

"Prikupljeni potpisi se nigde neće predavati, ne očekujemo da će se nešto desiti. Ovo je samo zbog toga kako bismo videli koliko vas ima uz nas", prenosi portal Nova reči anonimne studentkinje koja učestvuje u organizaciji.

Anonimni blokaderi za Novu: Potpisi se neće predavati Foto: Printscreen Nova

Logično pitanje - čemu onda skupljanje potpisa ako je bez svrhe i bez cilja? I ne samo potpisa - građani će im, kako su najavili blokaderi, ostavljati svoje kontakt telefone, imejl adrese.

"Moramo da budemo bolje umreženi od društvenih mreža, tako da će taj direktan kontakt na Vajberu, SMS kontakt i kontakt mejlom definitivno napraviti prekretnicu i označiti početak naše kampanje", rekao je za Novu još jedan student blokader bez imena i prezimena.

Ovim se otvara i pitanje bezbednosti i zakonitosti obrade ličnih podataka građana, od kojih studenti blokaderi traže sve, ali ništa ne daju zauzvrat osim uopštenih fraza i slogana.

Plaše se...

Da li je u pitanju politička nezrelost ili ipak namerna manipulacija? Politički analitičar, profesor Dejan Miletić kaže da je ovo svojevrsno opipavanje terena studenata blokadera koji, kako navodi, zapravo nisu sigurni koliko realne podrške imaju među građanima Srbije.

"Pokušavaju da sebi obezbede podršku među građanima, jer su svesni da je njihova "popularnost" daleko, daleko od one početne. Kažu da se potpisi građana neće nigde predavati, ali ja u to ne verujem. Jer kakvi su to potpisi bez svrhe i cilja? Kako građani da traže izbore u ime studenata bez predatih potpisa? Ne, ovo je deo predizborne kampanje tzv. studentske liste, oni gledaju da sad obezbede potpise i podatke građana za prijavu izborne liste, jer je izvesno da ćemo na birališta u narednih godinu dana. Blokaderi su počeli sad da jure te podatke pod nekakvim izgovorima iz dva razloga: prvi - plaše se da će građani dati podršku nekom od opozicionih partija ili struktura kako vreme bude odmicalo, drugi - vrlo je važno pozicioniranje kandidata na listi, a pozicija se određuje i prema tome koliko ko brzo sakupi potpise i preda ih. Oni zapravo sada žure da budu brži od opozicije", kaže Miletić.

Miletić: Radi se o svojevrsnoj prevari Foto: Kurir Televizija



On ocenjuje da je nekorektno što traže podršku od građana koji i dalje ne znaju ko su ti misteriozni ljudi koje su tzv. studenti stavili na listu.

"Ne zna se koji im je plan i program. Sve što građani znaju je protiv koga su blokaderi, ali ne znaju za šta su! Po meni, radi se o svojevrsnoj prevari jer građani ne znaju zapravo za šta daju podršku i kome ostavljaju svoje lične podatke! Traže potpis građana imenom i prezimenom, ali svoja imena i prezimena blokaderi ne daju. Najavljuju da će građani moći da pitaju studente šta god ih zanima, pa evo, mene zanima šta im je program i ko su nosioci njihove izborne liste", zaključuje Miletić.