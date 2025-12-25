Slušaj vest

Optužnica koju je Više javno tužilaštvo u Novom Sadu podiglo protiv šestoro okrivljenih za pad nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu bez dokaza, dovodi do "ozbiljne zabrinutosti za pravnu sigurnost", navodi se između ostalog u detaljnom obrazloženju odluke suda kojom je obustavio postupak protiv Gorana Vesića, Jelene Tanasković, Anite Dimovski, Milana Spremića i Dejana Todorovića.

Presednik Srbije Aleksandar Vučić već u prvim danima posle jedne od najvećih tragedija u Srbiji izjavio je da odgovornost mora da bude "jasna i nedvosmislena" i da će svi u smislu krivično-pravne, moralne i političke odgovornosti snositi posledice. Kako se i pokazalo, država je preduzela sve korake kako bi se utvrdila krivica i kaznili odgovorni.

Međutim, uprkos tome, "studenti" blokaderi i pre nego što su istražitelji završili prikupljanje dokaza i detaljnu analizu svih dokumenata pozvali su građane na ulice, organizovali proteste, palili i rušili, pod izgovorom da kao prvi zahtev do čijeg će ispunjenja blokirati Srbiju traže objavljivanje kompletne dokumentacije o rekosntrukciji Železničke stanice, "kako bi se utvrdilo ko je sve odgovoran za nesreću".

Vesić im kriv za svečano otvaranje stanice U detaljnom obrazloženju Višeg suda u Novom Sadu koji je u svojoj odluci naveo da je Više javno tužilaštvo u Novom Sadu optužnicu podiglo protiv šestoro okrivljenih bez dokaza, dok za sedmoro postoji stepen sumnje dovoljan da im se sudi, navelo je i da je nerazumljivo da između ostalog tužilaštvo okrivljenima stavlja na teret da su "svečanošću koju su organizovali i kojoj su lično prisustvovali omogućili upotrebu vestibila krila B stanične zgrade Železničke stanice u Novom Sadu".

- Iz predloženih dokaza ne proizlazi opravdana sumnja da je čin medijskog, političkog, marketinškog događaja u vidu priređene svečanosti mogao pustiti putnike i druga lica u i oko stanice, već postoji opravdana sumnja da je navedeni događaj posledica prethodno preduzetih radnji odgovornih lica kod investitora i izvođača radova, s obzirom da dana 02.07.2025. godine izvođač obaveštava investitora da su svi nedostatci uočeni od strane komisije rešeni i podnosi zahtev za primopredaju krila B stanične zgrade, te je interni prijem i završen dana 04.07.2025. godine, sa zapisničkom konstatacijom "ovim zapisnikom se potvrđuje da se vestibil u krilu B stanične zgrade Novi Sad može koristiti za putnike" - navodi se između ostalog i detaljnom obrazloženju suda, u kom su citirani i nalazi sudskih veštaka da "do pada nadstrešnice ne bi došlo zbog povećanog opterećenja, da je konstrukcija bila u ispravnom stanju", kao i da su "povećanja opterećenja mogla da ubrzaju ili uspore, ali za malu meru, pojavu pada".

Foto: Beta/Dragan Gojić



Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, na čijem je čelu Branislav Lepotić već 25. novembra prošle godine naložilo je hapšenja osumnjičenih, među kojima su bili Goran Vesić, Anita Dimovski, Jelena Tanasković i ostali protiv kojih je postupak obustavljen. Ovo tužilaštvo, ekspresno za nešto više od mesec dana podglo je prvi put optužnicu.

Pravni stručnjaci koji su želeli da ostanu anonimni za Kurir objašnjavaju da je ovo bio nezabeležen slučajaj u srpskom pravosuđu, da se odluka o optužnici kojoj je trebalo da prethodi detaljna i obimna istraga, koja uključuje materijalne dokaze, hiljade strana dokumenata, veliki broj veštačenja i svedočenja, ispitivanja čak 13 okrivljenih bude podignuta za mesec dana.

- Od prvog dana pokretanja istrage, bilo je jasno da Višem javnom tužilaštvo u Novom Sadu i nije cilj da otkriju krivce i izvedu ih pred lice pravde, već da je namera bila da se targetiraju pojedinci i krivična odgovrnost poistoveti sa političkom ili moralnom, što nikako nije smelo da se dogodi. Ono što je danas postalo jasno jeste da je Više javno tužilaštvo u Novom Sadu optužnicu pisalo pod pritskom ulice, odnosno blokadera ili centara moći koji stoje iza onih koji su mesecima izazivali nerede. Ni jedno a ni drugo ne može da bude opravdanje za krivični progon onih za koje nemaju, kako se iz odluke suda pokazalo, ni osnov sumnje za pokretanje istrage - kaže izvor Kurira iz vrha srpkog pravosuđa.

Dodaje i da je nejasno zbog čega je tužilaštvo na čijem je čelu Lepotić, inače blizak saradnik i, kako tvrdi sagovornik Kurira, čovek od poverenja Zagorke Dolovac uporno insistirao da se ime tadašnjeg ministra nađe na optužnici.