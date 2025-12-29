Slušaj vest

Od jutros se na prostoru ispred Skupštine Srbije odvijaju radovi u takozvanom "Ćacilendu", kao što je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prethodno i najavio.

Policija, komunalna milicija i radnici su na terenu, a šatora više nema pošto je na njihovom uklanjanju počelo da se radi sinoć nakon proslave koja je počela sinoć u 19.30, a kojoj je prisustvovao i Vučić.

Uklonjeni su i šatori i iz jedne polovine Pionirskog parka, onom do ulice Kneza Miloša, a očekuje se da uskoro bude u potpunosti otvoren.

Kao što je ekipa Kurira zabeležila na licu mesta oko 10 časova, građani neometano mogu da se kreću pored Skupštine, a kako sada izgleda centar Beograda možete pogledati na snimcima i fotografijama ispod.

Uklonjeni šatori ispred Skupštine Srbije Foto: Kurir

Kako je Vučić najavio, saobraćaj će početi da se odvija 2. ili 3. januara.

- Ti ljudi su odbranili zemlju, to će ući u istoriju kao taktički potez koji je doprineo slamanju obojene revolucije. Napraviće jedno božićno selo, a od 2. ili 3. januara se taj prostor otvara za saobraćaj. Država je odbranjena, država Srbija je pobedila - rekao je Vučić pre nekoliko dana.

Uklanjanje "Ćacilenda" Izvor: Kurir

