Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se protiv njega i Srbije vodi dugotrajna, koordinisana kampanja kriminalizacije, dehumanizacije i političkog pritiska, te poručio da će ostati u Srbiji bez obzira na pretnje, pritiske i pokušaje destabilizacije.

Vučić je naglasio da nikada nije bio zabrinut za sebe, ali da jeste za svoju decu, imajući u vidu, kako je rekao, svakodnevne pretnje smrću koje dolaze iz dela političko-medijskog spektra. Istakao je da nema imovinu ni novac u inostranstvu i da mu je Srbija jedina kuća u kojoj je živeo i u kojoj će ostati.

Poseban akcenat stavio je na regionalne odnose i medijski ambijent, navodeći da u Crnoj Gori gotovo da ne postoji kritički odnos prema vlasti, za razliku od Srbije.

- Koji je medij protiv Plenkovića u Hrvatskoj? Koji je protiv Bećirovića u Bosni i Hercegovini? Koji je protiv Spajića i Milatovića u Crnoj Gori? Imate samo medije protiv Vučića. U Srbiji postoje strahovito snažne medijske platforme koje svakodnevno rade protiv mene - rekao je predsednik Srbije za Pink.

Hrvati bez posledica

U tom kontekstu, Vučić je ocenio da Hrvatska u Crnoj Gori može da radi šta god želi, bez ikakvih posledica ili reakcija institucija te države.

- Vidite da Hrvati mogu da rade šta hoće u Podgorici, a da će svi ćutati i pognuti glavu. Za sve im je Vučić kriv - i za Loru i za brod "Jadran" - poručio je on.

Prema njegovim rečima, u regionu se sistematski gradi narativ u kojem je Srbija, odnosno on lično, dežurni krivac za sve probleme, dok se istovremeno prećutkuju ili relativizuju zločini nad Srbima, uključujući i stradanja u Lori.

Vučić je upozorio i na širi bezbednosni kontekst, navodeći da se Evropa kreće ka ozbiljnim sukobima i da je cilj Srbije da, uprkos pritiscima, ostane van rata i sačuva stabilnost.

- Ruše Vučića da bi rušili Srbiju. Ne žele da neko na Balkanu vodi suverenu i samostalnu politiku - jasan je predsednik Srbije.

Vučić je naveo da se godinama primenjuju tri ključne tehnike - kriminalizacija njega i njegove porodice, dehumanizacija i negiranje postignutih rezultata. Kao primere naveo je, kako kaže, laži o Jovanjici, optužbe da ne brine o deci, manipulacije humanitarnim akcijama, pa čak i monstruozne tvrdnje da je učestvovao u ubijanju dece tokom rata u Sarajevu.