- Zahvalan SNS na organizaciji novogodišnjeg prijema, želim im uspeh u godini koja dolazi. Srećan što smo zajednički mogli da podržimo našeg prijatelja Milana Kneževića!, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On se osvrnuo i na aktuelna dešavanja u Crnoj Gori, u Botunu, kao i na hapšenje lidera Srba u Crnoj Gori Milana Kneževića.

- Nažalost, danas je u Zeti uhapšen Milan Knežević, naš prijatelj, lider srpskog naroda u Crnoj Gori. Uhapšen zato što je branio referendumnsku volju naroda, iskazanu sa 98,5%. Ali dobro, to su evropske vrednosti, zato oni ulaze u Evropsku uniju, tamo je dozvoljeno da hapsite političke protivnike, ako vam se ne sviđaju.

- Mi u Srbiji za godinu dana nismo hapsili nijednog političkog protivnika, a nema krivičnog dela koji nije počinjeno i nema šta nisu radili protiv Srbije i protiv naših institucija, poručio je predsjednik Vučić.

- Zauzimanje fakulteta, napad na policiju, svega drugog, najtežih rečenica koje su izgovarali, a tako nešto nismo uradili. U svakom slučaju, hoću da vam poželim srećnu Novu godinu. Neće biti lako, ali ja sam jutros od 7 sati radio na važnim projektima i na tome što će pomoći i možda nešto olakšiti uspeh u budućnosti, a znate da to dobro znam ili bolje od najvećeg dela političara u regionu. Tako da se dobro pripremamo i dobro vodimo računa šta je najvažnije što treba da uradimo, u godini koja je pred nama“, istakao je on.

- Molim vas da se borite, da se borite snažnije, nego ikada, poručio je Vučić okupljenima.

- A za kraj, zamolio bih vas, jer ću mu ovo pokazati kada izađe iz pritvora, da jednim velikim aplauzom pozdravimo našeg brata Milana Kneževića“, zaključio je on.