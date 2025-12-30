Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obraća se građanima o svim najvažnijim temama na godišnjoj konferenciji.

Kako je najavljeno, godišnja konferencija je počela u 16 časova u kući eUprave.

- Pripremićemo sve teme, analizirati sve i govoriti o svemu, odgovoriti na sva pitanja - najavio je predsednik.

Godišnja konferencija

- Pokušaću da ne govorim predugo o rezultatima, već više da imamo prostora za vaša pitanja. Ali i da ukažem na najvažnije stvari i ciljeve. Imamo 2 cilja za sledeću godinu: 1. Mir i stabilnost, a 2. Vezan za politiku — najbolja godina u istoriji Srbije, pre svega vezano sa ekonomijom.

Kako je naveo, istovremeno, štitiće se bezbednost građana Srbije i štititi od napada agresora.

- Živimo u vremenima koja nisu jednostavna za predviđanje, svakodnevno se desi neki rat. Siguran sam da će tenzije rasti na drugim delovima naše planete, i zbog toga je važno da sačuvamo stabilnost i mir i da pokušamo da unapređujemo saradnju sa svim važnim akterima širom sveta - nadovezao se.

O susretima sa svetskim liderima

- U 2025. godini, imao sam 63 susreta sa šefovima država, sa premijerima 34, sa šefovima EU 34, ministrima i predsednicima Parlamenta 31, važni pozivi 26. Samo ovakvih, bilo ih je 188, više i češće nego svaki drugi dan u godini. Zahvalan sam mom timu koji su nam pomagali. Retko kažem, ali hvala na ogromnom trudu i energiji - rekao je Vučić.

Posebno govori o policiji i Vojsci Srbije.

- Ponosan na činjenicu, uprkos protivzakonitih okupljanja i napada na imovinu i ljude, uspeli smo da sačuvamo živote ljude. Najugroženiji je bio Milan Bogdanović, na kog je pucano ispred Skupštine. Takođe i jedno lice koje je izbodeno nožem, iz istog razloga. Ipak, uspeli smo da prođemo bez žrtava. A samo u onome što su organizovali žuti prsluci u Francuskoj, više desetina ljudi je izgubilo živote.

O stopi kriminaliteta

- Imamo najnižu stopu kriminala i izvršenih krivičnih dela u našoj istoriji, u 2025. godini. Ove godine smo imali 32 ubistava, teških ubistava za 34,5 odsto manje, manje je svih vrsta ubistava. Registrovano je 64.072 krivična dela. To je najmanje u proteklih 25 godina od kada to statistički merimo. Svake godine od 2013. se smanjivao taj broj od 113.000 krivičnih dela, da bi od 2024. bio 67.000, u 2025. 64.000. Imamo danas, recimo, 2012. godine imali smo 58 ubistava. 2001. smo imali gotovo 200 ubistava, 193. Ove 2025. svega 32 ubistava. Teških ubistava imamo za 30,4 odsto manje. Teških telesnih povreda za 35,5 odsto manje. Manje teških ubistava u pokušaju za 47,8 odsto i za 26,7 odsto. Povećana su nam krivična dela protiv polne slobode - rekao je i dodao:

- Povećana su nam krivična dela protiv polne slobode, moraćemo dodatnu pažnju da posvetimo u borbi protiv napada na žene, silovanja, femicida. A zašto nam je sve u padu, a najčitanije su nam crne hronike svuda — jer se društvo osvestilo. Društvo je počelo da govori o tome, ranije se nije toliko govorilo, danas je drugačije.

Čestitao je policiji na hapšenju Tihomira K. koji je izbo baku pred unukom na Novom Beogradu.

- Svi su se zapitali ko su ova lica i ovakvi ljudi, zato smatram da, pozivam zakonopisce i zakonotvorce, povećamo kazne dodatno, i za silovatelje i povratnike. I sada ste videli jednu našu slabost, mi nismo imali sistem za prepoznavanje lica. Nismo ga imali pošto su nam predstavnici opozicionih stranaka i nevladinih sektora držali pridike kako ćemo taj sistem koristiti ne za dobrobit ljudi. Da nije bilo toga, mi prijave od stanovništva nismo imali. I zato smo trebali da se oslonimo na sistem za prepoznavanje lica, a mi to nismo. A ustvari hoćemo da se borimo protiv ovakvih zlikovaca, a jedino u Srbiji to ne može - istakao je.

Dodao je da se nastavlja rad na najvažnijim institucijama u zemlji — BIA, Vojska i policija.

- U svakom slučaju, mi smo noćas do 1 sat vodili razgovore, biće neuporedivo bolje opremljene, i Žandarmerija i SAJ i policijska brigada i SBOK, posebno jedinice koje rade na terenu. Što se Vojske tiče, potpisali smo važne ugovore, u milijardama evra, ali želim da znate da treba da se osećate sigurno. Da proizvodimo i kupujemo sve za našu Vojsku i da ćemo u naredne 3 godine napraviti mešavinu sistema Iron Dom i Iron Fist, višeslojne odbrane istih i različitih sistema naoružanja. Srbija će biti, u odbrani, jedna od najopremljenijih zemalja u Evropi - istakao je.

Ponovio je da smo jedina zemlja koja smo vojno neutralna, i da je to ponos svih građana.

- Imamo bitne stručnjake, da se nikada ne ponovi 1999. godina. Svako ko pomisli da napadne Srbiju, mnogo puta će razmisliti o tome. Naša Vojska je snažnija nego što je ikada bila.

O penzijama i platama

- Penzioneri će za 5 dana dobiti najveću penziju u istoriji, povećano je za 137 odsto, nominalno, a realno uvećanje je 44,8 odsto. Dakle, to je ono što je povećanje životnog standarda penzionera. I nećemu tu stati! Zašto sam rekao, to je jedna od stvari zašto sam rekao najbolja godina, ne samo u opremanju vojske i policije i njihovom značajnom povećanju njihovih primanja, već i za naše penzionere koji će opet imati značajno povećanje penzija na ovih 12,2 odsto. Novo povećanje u 2026. godini će biti više od 5 odsto!

- Prosečna plata u oktobru mesecu za one koji nisu ispratili je zvanično 945 evra na nivou Srbije. Mi očekujemo da ona bude preko 1000 evra u decembru mesecu, u ovoj godini 2025. Dakle 2025. i verujemo da će biti u decembru 2026. mnogo veća. A da do kraja 2027. prosečna plata na nivou Srbije bude 1.400 evra, jer očekujemo veliki rast u naredne dve godine. Ono što je meni važno, povećali smo minimalne zarade, što nosi svoj određeni rizik.

O inovacijama i napretku Srbije

- Danas smo imali 501.597 prijava o legalizaciji nepokretnosti. Preko pola miliona prijava, a samo taj, molio sam ljude da predaju svoje prijave. Od marta, dakle, da već do maja, juna, završimo, da probamo da završimo sa 400-500 hiljada ljudi. Time mi dobijemo mnogo, time ti građani dobiju mnogo, dobiju mogućnost. Svoji su na svome konačno, mogu da organizuju sve vrste ugovora, princip funkcioniše. Ako imate 2 stambena objekta, plaćate 2 puta po 100 evra, a ako imate pomoćne objekte plaćate 100 evra. To je fer i da ljudi znaju.

O zdravstvu

- Naš budžet za zdravstvo je blizu 5 milijardi. Trošimo ga iz različitih resursta, ministarstava, preduzeća, agencija. Vratilo se mnogo medicinskih radnika, napravićemo još bolje uslove da im pokažemo da želimo da se vrate. Napravićemo i posebne subvencije za ljude iz inostranstva za svaki posao da možemo da im pokažemo da želimo njihovo znanje u našoj zemlji, da želimo sve ono iskustvo, ono iskustvo koje su stekli u inostranstvu da mogu da ga primene ovde u našoj zemlji. Naročito nam je to važno za istok Srbije, i na zapadu. Imamo mnogo mesta na kojima su nam potrebni povratnici, zato ćemo to posebno da finansiramo. Izgradili smo mnogo bolnica, od Kliničkog centra Beograd, do KC Niš, gradimo porodilišta, nove zgrade, na nekim je rekonstrukcija u pitanju — 152 objekta smo renovirali i izgradili, gradimo 9 bolnica, mnogo Domova zdravlja, povećavamo plate zdravstvenim radnicima. Vratilo se 250 lekara i medicinskih radnika - rekao je.

Istakao je i koliko su se smanjile liste čekanja — 2024. godine je bilo 65.000 lica, danas je umnogo manje — 29.000 ljudi je na listama čekanja.

- Broj dece koji se leči u Srbiji putem SMS poruka je neuporedivo manji nego u SAD, Skandinaviji. Od 2008. do 2012. je bio 440, više od 5.873 dece smo slali u inostranstvo, sad ih i manje šaljemo jer smo napravili najbolje moguće bolnice i opremu kako bismo pomogli. Mi dostižemo nivo svetskih bolnica, i imamo dobre lekare koji su u stanju da obave komplikovane operacije.

- Više od 10 milijardi dinara smo obezbedili za lečenje dece sa retkim bolestima. Postali smo društveno odgovornije društvo i koliko nam je važno da pokažemo da nam je stalo do dece i naše budućnosti. I jedna stvar koju teško podnosim je kada ljudi insistiraju na tome da su bolji od države. Država je u celini, a to su naše pare, to je nešto najpokvarenije i najnetačnije na svetu. Pa što onda birate državu? Što onda birate rukovodstvo? Zbog čega uopšte izbori? Zbog čega glasanje? Pa to su naše pare. Svejedno je koja je na vlasti, to su naše pare. Pa upravo nije svejedno i nikad nije bilo svejedno i nikad neće biti svejedno. Uvek država upravlja našim parama i ne samo da upravlja, već država obezbeđuje više novca ili manje novca. I da vas odmah obavestim da li ste videli koliko je stanje javnih finansija danas dobro. Mi smo danas - naveo je.

Kurs evra je 117,8.

- Kupili smo danas evre, da vidite koliko je država snažna i jaka. Kupili smo 55 miliona evra na deviznom tržištu, stanje naših finansija je odlično. Ovo mi je vrlo verovatno poslednje godišnje obraćanje kao predsednika, zato hoću da kažem sve kako jeste građanima.

Godine 2012. smo izdvojili za retke bolesti 130 miliona dinara. 10 200 000 000 dinara smo izdvojili 2025. To je 90 puta više novca. Pogledajte sredstva za lečenje retkih bolesti. Pogledajte razliku, to je 170 puta više nego što je bilo u 2012. godini.

O nafti i NIS-u

- Mi smo 83. dan bez kapi nafte koja je prošla naftovodom i uspeli smo da održimo punu stabilnost. Srećan sam zbog toga, trošimo zalihe koje smo prikupljali u prethodnim godinama. Zato ćemo da povećavamo skladišta naftnih derivata, ali nam tu predstoji puno posla. Mi trošimo našu srebreninu, ono što smo čuvali i uradili. Gubimo i stopu rasta, jer imamo negativan trend industrijske proizvodnje u novembru i decembru zbog rafinerije. To je jedini uslov koji imamo, rafinerija mora da radi! To je nemoguće izdržati, ponosan sam na Srbiju jer smo pokazali koliko smo odgovorni i sposobni.

Srbija je skočila sa 57. na 39. mesto po veštačkoj inteligenciji, po pripremljenosti za veštačku inteligenciju.

O infrastukturi

- Imamo 394 km brzih pruga i saobraćajnica u izgradnji, u planu nam je da imamo preko 1.050 kilometara. Imamo mnogo stvari koje planiramo. Uskoro će, mnogo ovoga crvenog što vidite da poplavi, a ovo plavo da pozeleni.

Pogledajte mapu izgradnje u nastavku:

- Godine 2012. ukupan broj vozila bio je 2,1 milion, a danas 3,17 miliona registrovanih vozila u Srbiji. Više od 50 odsto, koliko smo tiho počeli da živimo bolje. Sledeća godina mir i stabilnost, tačka 1., tačka 2: Najbolja godina u istoriji Srbije, što se svega tiče, potpuno novo lice Srbije i da 1. decembra predamo ključeve organizatorima Ekspa, i da onda kao pravi domaćini se pripremo i da imamo apsolutni rekord — imamo 131 zemlju prijavljenih, postali smo globalni hit!