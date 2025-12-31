Slušaj vest

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je 2025. godina bila izuzetno teška za Srbe na Kosovu i Metohiji i naglasio da Beograd nikada neće odustati od svog naroda i da će se boriti na svakom mestu, na svakom koraku, finansijski i politički, u dijalogu i u razgovoru sa svima, i ukazivati na probleme sa kojima se suočavaju Srbi na KiM.

Petković je zahvalio srpskom narodu u južnoj srpskoj pokrajini zbog toga što su, kako je istakao, poslušali glas predsednika Srbije Aleksandra Vučića i poziv svoje države i u ogromnom broju se odazvali i izašli na izbore 28. decembra.

„Na tim izborima, kada govorimo o srpskim sredinama, ubedljivo je pobedila Srpska lista, što je potvrdilo, zapravo, ono što svi znamo, da je jedini legitimni predstavnik srpskog naroda na Kosovu i Metohiji Srpska lista“, rekao je Petković u intervjuu za TV Most.

Naglasio je da je to veoma značajno, jer pokazuje da je pitanje srpskog jedinstva, sloge i snage srpskog naroda pre svega oličeno u Srpskoj listi, bez obzira na sve ono što se Srbima dešavalo i severno i južno od Ibra protekle godine, ali i svih ovih godina dok je Ajbin Kurti bio na vlasti.

„Sve to nije uspelo da slomi kičmu u srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, već naprotiv, na sav taj teror, hapšenja, incidente, napade, Srbi su odgovorili još jačim i snažnijim jedinstvom. Sve vreme država Srbija je uz svoj narod, a jednostavno to je nama najznačajnije, jer samo tako, kad su država i narod zajedno, a tu je i Srpska lista, tu je i naša Srpska pravoslavna crkva kao stub opstanka Srba na Kosovu i Metohiji, osigurana je i budućnost Srba na Kosovu i Metohiji“, izjavio Petković.

Kako je naveo, nikada nije bilo lako srpskom narodu na Kosovu, a neće biti lako ni u narednom periodu.

„Naš narod je navikao da živi i da se bori, tako da, znajući da su država Srbija i predsednik Vučić i iza njih i ispred njih, verujem da će sve biti onda mnogo lakše. Još jednom, živi bili!“, poručio je Petković.

On je srpskom narodu na KiM čestitao božićne i novogodišnje praznike uz želju da u novu 2026. godinu uđu sa više optimizma i nade u bolje sutra.

„Svim porodicama na Kosovu i Metohiji želim dobro zdravlje, sreću, mir, napredak, da se u srpskim kućama i srpskim sredinama i dalje rađa puno dece, da se okupljamo oko naših institucija, da se okupljamo oko naše majke, crkve, naših svetinja, i da zajedno sa državom Srbijom, boreći se svakoga dana za bolje sutra, gradimo bolju budućnost, jer to je jedini preduslov i način da se na kraju krajeva izborimo sa svim nedaćama, sa kojima se suočava naš narod na Kosovu i Metohiji“, poručio je Petković.