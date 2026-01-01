Slušaj vest

Politička i bezbednosna situacija na severu Kosova i Metohije je generalno stabilna, ali ostaje krhka, zahteva odgovorno vođstvo i puno poštovanje demokratskih procesa i vladavine prava, rekao je portparol Evropske unije za Front onlajn. U 2026. godini EU očekuje dalje korake ka transparentnoj, inkluzivnoj i održivoj reintegraciji kosovskih Srba u kosovske institucije, počevši od sudija, tužilaca, administrativnog osoblja i policije.

"Pozdravili smo mirno i inkluzivno sprovođenje lokalnih izbora, posebno na severu Kosova. Podjednako smo pozdravili glatku predaju lokalne vlasti u četiri severne opštine Kosova", izjavio je portparol EU.

Prema Evropskoj uniji, kako prenosi Front onlajn, od novih gradonačelnika se očekuje da zastupaju interese svih građana i da postupaju u skladu sa zakonima Kosova.

EU takođe pozdravlja učešće kosovskih Srba u izbornim procesima tokom 2025. godine. Govoreći o očekivanjima za narednu godinu, Evropska unija je naglasila potrebu za konkretnim koracima ka institucionalnoj reintegraciji.

"U 2026. godini očekujemo dalje korake ka transparentnoj, inkluzivnoj i održivoj reintegraciji kosovskih Srba u kosovske institucije, počevši od sudija, tužilaca, administrativnog osoblja i policije. Sa novim opštinskim vlastima, radujemo se konstruktivnom angažovanju između opštinskih i centralnih vlasti, uključujući i nakon opštih izbora 28. decembra i formiranja nove Vlade u Prištini", naglasio je.

Što se tiče dijaloga o normalizaciji odnosa, EU procenjuje da su, uprkos izazovnoj institucionalnoj situaciji tokom 2025. godine, napravljeni neki praktični koraci napred "posebno u održavanju komunikacionih kanala i unapređenju tehničkih sporazuma".